A Miami Heat centere az NBA történetének második legtöbb pontját dobta, amellyel a legendás Kobe Bryant 2006. január 22-én szórt 81 pontját is megdöntötte. Bam Adebayo szerda hajnalban 83 pontot dobott, de ez még mindig elmarad Wilt Chamberlain 100 pontos meccsétől.

Adebayo közel járt a rekordhoz

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Adebayo emberfeletti számokat produkált, amikor a Heat 150-129-re győzött a Washington Wizzards ellen. A 83 pont mellett kilenc lepattanót, három gólpasszt, két labdaszerzést és két blokkot jegyzett, 22 kísérletből kilenc hárompontost dobott be, és az első félidőben már 43 pontnál járt. Adebayo jócskán megdöntötte korábbi karriercsúcsát, amely 41 pont volt egy teljes mérkőzésen.

Több rekordot is felállított: immáron Adebayo büszkélkedhet a legtöbb bedobott (36) és egyben a legtöbb megkísérelt (43) büntetővel egy meccsen. A Heat házi rekordjait is megdöntötte, az egy negyedben (31), egy félidőben (43) és az egy meccsen (83) megszerzett legtöbb pont tekintetében. Ezzel 12 év elteltével adta át a múltnak a Heat csapatában eddigi csúcstartó, LeBron James 61 pontos teljesítményét.

„Ez egy teljesen szürreális este volt” – ecsetelte a sajtótájékoztatón a Heat vezetőedzője, Eric Spoelstra. „Szerencsések vagyunk, hogy részesei lehettünk. Ez most csak úgy megtörtént, és hálás vagyok a pillanatnak, hogy mindannyian részese lehettünk.”

Az éjszakáról, amelyet sosem fog elfelejteni, maga a főszereplő így nyilatkozott: „Először Wilt, aztán én, aztán Kobe. Őrületesen hangzik.”

„Csak azt szajkóztam magamnak, hogy maradjak nyugodt, koncentráljak a feladatomra. Meg kellett értenem, hogy valami különlegesre vagyok képes. Nem gondoltam volna, hogy 83-at fogok dobni. Ez a pillanat viszont szürreális, mert ezt hazai pályán, az anyukám, a saját szurkolóink előtt tehettem meg. Ez egy olyan történelmi pillanat, amelyre örökké emlékezni fogunk” – tette hozzá Adebayo.