A német férfi kézilabda-bajnokságban címvédő Füchse Berlin tavaly novemberben jelentette be, hogy betörtek a klub székházába, ahonnan eltűnt a bajnoki trófea. Ugyan erőszakos behatolásnak nem találták nyomát a helyszínelők, vagyis az elkövetők minden bizonnyal kulccsal jutottak be az irodába.

Fellélegezgetnek a német bajnoki címvédőnél, megtalálták az eltűnt trófeát

A berlini rendőrség aztán nagy erőkkel nyomozást indított az ügyben lopás gyanújával, és egy januári razzia során két gyanúsítottat is elfogtak. Az ellopott tárgyak nagy részét sikeresen visszaszerezték, de a bajnoki serlegnek ekkor még nyoma sem volt. A hatóság azt feltételezte, hogy a trófeát beolvasztották, ezért úgy tűnt, hogy már soha nem fog előkerülni.

Krimibe illő csavar után lett meg az eltűnt bajnoki trófea

A történet aztán most hónapokkal később teljesen váratlan fordulatot vett. A klub dolgozói egy leltározás során a klub székházának pincéjében megtalálták a 46 centiméter átmérőjű, közel három kilós ezüsttálat, amelynek értéke nagyjából 12 ezer euró, vagyis 4,6 millió forint. Az eltűntnek hitt tárgy egy bőröndben lapult több olyan doboz mögött, amelyekben visszaküldésre váró ruházati termékek voltak.

A klubvezetés szerint valószínűleg a betörők rejtették el a bajnoki trófeát a pincében, és később vissza akartak menni érte, de az ügy kapcsán kirobbant sajtóvisszhang feltehetően elijesztette őket.

A Bundesliga korábban már felajánlotta, hogy készítenek egy új trófeát a berlini együttesnek, így azonban erre már nem lesz szükség és a rendelést is visszamondták.