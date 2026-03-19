Mikler Roland pályafutása már a végéhez közelít. A magyar válogatott és az OTP Bank-Pick Szeged legendás kapusa viszont még mindig képes óriási bravúrokra. A 41 éves ikon Wisla Plock elleni duplavédése ott van a Bajnokok Ligája csoportkörének tíz legszebb védése között.
Mikler ott van a Bajnokok Ligája csoportkörének legjobbjai közt
A Plock 11-13-as szegedi előnynél kapott hétméterest az első félidő 27. percének elején. A lengyelek francia válogatott jobbátlövője, Melvyn Richardson állt a büntetővonal mögé. Mikler remekül ért le az alsó sarokba a balkezes lövés után, de a kipattanót a plocki átlövő szete össze. A Szeged kapusa azonban remekül koncentrált, és az ismétlést is hárította. A remek megmozdulás a Bajnokok Ligája csoportkörének 8. legszebb védése.
- A csoportkör legszebb védései:
1 André Kristensen – Sporting CP
2 Niklas Landin – Aalborg Handbold
3 Sergey Hernandez – SC Magdeburg
4 Klemen Ferlin – Industria Kielce
5 Emil Nielsen – Barca
6 Ivan Pesics – HBC Nantes
7 Mikkel Möller Lökvist – PSG Handball
8 Roland Mikler – OTP Bank–PICK Szeged
9 Nacho Biosca – HBC Nantes
10 Dejan Milosavljev – Füchse Berlin
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az OTP Bank-Pick Szeged a lengyel Kielce, a One Veszprém pedig a Paris Sait-Germain csapatával játszik.