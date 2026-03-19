Mikler Roland pályafutása már a végéhez közelít. A magyar válogatott és az OTP Bank-Pick Szeged legendás kapusa viszont még mindig képes óriási bravúrokra. A 41 éves ikon Wisla Plock elleni duplavédése ott van a Bajnokok Ligája csoportkörének tíz legszebb védése között.

Mikler ott van a Bajnokok Ligája csoportkörének legjobbjai közt

A Plock 11-13-as szegedi előnynél kapott hétméterest az első félidő 27. percének elején. A lengyelek francia válogatott jobbátlövője, Melvyn Richardson állt a büntetővonal mögé. Mikler remekül ért le az alsó sarokba a balkezes lövés után, de a kipattanót a plocki átlövő szete össze. A Szeged kapusa azonban remekül koncentrált, és az ismétlést is hárította. A remek megmozdulás a Bajnokok Ligája csoportkörének 8. legszebb védése.

A csoportkör legszebb védései:

1 André Kristensen – Sporting CP

2 Niklas Landin – Aalborg Handbold

3 Sergey Hernandez – SC Magdeburg

4 Klemen Ferlin – Industria Kielce

5 Emil Nielsen – Barca

6 Ivan Pesics – HBC Nantes

7 Mikkel Möller Lökvist – PSG Handball

8 Roland Mikler – OTP Bank–PICK Szeged

9 Nacho Biosca – HBC Nantes

10 Dejan Milosavljev – Füchse Berlin

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az OTP Bank-Pick Szeged a lengyel Kielce, a One Veszprém pedig a Paris Sait-Germain csapatával játszik.