A legendás magyar kapus bravúrja ott van a legjobbak között. Az OTP Bank-Pick Szeged játékosa, Mikler Roland szenzációs dupla védést mutatott be, amelyet az Európai Kézilabda-szövetség beválasztott a Bajnokok Ligája csoportkörének legszebb tíz megmozdulás közé.

Mikler Roland pályafutása már a végéhez közelít. A magyar válogatott és az OTP Bank-Pick Szeged legendás kapusa viszont még mindig képes óriási bravúrokra. A 41 éves ikon Wisla Plock elleni duplavédése ott van a Bajnokok Ligája csoportkörének tíz legszebb védése között.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség


A Plock 11-13-as szegedi előnynél kapott hétméterest az első félidő 27. percének elején. A lengyelek francia válogatott jobbátlövője, Melvyn Richardson állt a büntetővonal mögé. Mikler remekül ért le az alsó sarokba a balkezes lövés után, de a kipattanót a plocki átlövő szete össze. A Szeged kapusa azonban remekül koncentrált, és az ismétlést is hárította. A remek megmozdulás a Bajnokok Ligája csoportkörének 8. legszebb védése.

  • A csoportkör legszebb védései:
    1 André Kristensen – Sporting CP
    2 Niklas Landin – Aalborg Handbold
    3 Sergey Hernandez – SC Magdeburg
    4 Klemen Ferlin – Industria Kielce
    5 Emil Nielsen – Barca
    6 Ivan Pesics – HBC Nantes 
    7 Mikkel Möller Lökvist – PSG Handball 
    8 Roland Mikler – OTP Bank–PICK Szeged
    9 Nacho Biosca – HBC Nantes
    10 Dejan Milosavljev – Füchse Berlin

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az OTP Bank-Pick Szeged a lengyel Kielce, a One Veszprém pedig a Paris Sait-Germain csapatával játszik.


 

