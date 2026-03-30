A beszámolók szerint a balhé akkor robbant ki, amikor a Zabjelo játékosa, Mirko Damjanovics rátámadt az ellenfél több tagjára a montenegrói kézilabda-mérkőzés hajrájában.
Mirko Damjanovics generálta a kézilabdabalhét?
Az incidens során megütötte Filip Gazdicsot, aki
az ütés következtében rövid időre elveszítette az eszméletét, ami komoly riadalmat keltett a jelenlévők körében.
A helyzet ezt követően teljesen elfajult: a játékosok és a stábtagok is egymásnak estek, a káosz közepette pedig egy kézilabdázó ellökte a hazai klub elnökét is. Az eset különösen veszélyes volt, hiszen az elnök, Igor Maskovics akár komolyan is megsérülhetett volna az esés következtében.
A mérkőzés játékvezetője azonnal reagált a történtekre: Damjanovics mellett Dragan Jelusics is kék lapot kapott, ami súlyos fegyelmi következményeket vonhat maga után. A montenegrói közmédia,
az RTCG információi szerint Damjanovics akár életre szóló eltiltást is kaphat a szövetségről a brutális incidens miatt.
A mérkőzést egyébként végül 28-24-re a Rudar nyerte, már ha egy ilyen eset után ez bármit is számít.