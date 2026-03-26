Arról a spanyol Barcelona honlapja számolt be, hogy a 31 éves Smárason szerződése lejártával elhagyja a szegedieket, és 2029 nyaráig kötelezi el magát a katalánokhoz.

Smárason távozik Szegedről, és a Barcelona csapatában folytatja

„Remélem, hogy az erőmmel és a mentális felkészültségemmel egy nagyon sikeres csapat részévé válhatok. Lehetetlen nemet mondani, amikor a Barça hív. Valószínűleg a legnagyobb klub a világon, és óriási megtiszteltetés számomra, hogy ennek a családnak a részévé válhatok” — mondta a katalánok weboldalának az izlandi klasszis.

Mindeközben a Szeged bejelentette, hogy négy évre szóló megállapodást kötött Eklemovic Márkóval, akit Európa egyik legnagyobb tehetségének tartanak.

Smárason a Barcelona, Eklemovic a Szeged csapatához írt alá

Kiss Bence, a magyar klub cégvezetője elmondta, hogy a 18 éves játékos - akinek édesapja, Eklemovic Nikola 1999 és 2004 között erősítette a Pick Szegedet - Michael Apelgren kérésére kerül az egyesülethez, ugyanakkor a következő idényben kölcsönben szerepel tovább az ETO University Handball Team csapatánál.

Eklemovic 2030-ig írt alá a Szegedhez

„Hatalmas dolog számomra, hogy az a klub szerződtetett, ahol édesapám is játszott. Sokat mesélt a szegedi évekről, jó érzés ehhez a történethez kapcsolódni. Óriási motivációt jelent, hogy a klub számol velem. Nagy célokat tűztem ki magam elé, amelyeket szeretnék megvalósítani az OTP-Bank Pick Szeged mezében” — nyilatkozta Eklemovic Márkó.