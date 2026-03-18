A magyar szövetség közösségi oldalának szerdai híradása szerint Vigvári Vince 2024 nyara óta két-két bajnoki címet, Spanyol Kupát, Katalán Kupát és spanyol Szuperkupát nyert a Barceloneta színeiben, egyszer pedig bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájában.

Vigvári Vincét két éve igazolta a Barceloneta

Vigvári Vince marad a Barceloneta játékosa

Minden jel arra mutat, hogy a felek elégedettek voltak egymással, így a magyar válogatott Vigvári további két évig biztosan a Barceloneta játékosa marad.

„A CNAB és Vigvári Vince együtt folytatják közös pályafutásukat. A magyar játékos 2028-ig megújította szerződését a klubbal, így további két szezonra biztosította helyét az első csapatban.”

Tehetség, ambíció és elkötelezettség, hogy továbbra is a legmagasabb szinten versenyezhessünk. Együtt vagyunk ebben!

− olvasható a Barceloneta hivatalos oldalán.