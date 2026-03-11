Ondřej Satoria neve eddig valószínűleg csak a legelvetemültebb cseh sportbarátoknak mondott bármit is. A 29 éves ostravai férfi ugyanis nem a címlapokon éli az életét: egy energetikai cégnél dolgozik, ahol projektdokumentációkkal foglalkozik. „Mindenki villanyszerelőnek hív, de igazából inkább irodai munkát végzek az elektromos projektek körül” – mondta korábban, félmosollyal. A világsport azonban mostantól aligha felejti el az arcát. És igen, a baseball miatt.

Ondřej Satoria a Japán elleni baseball-mérkőzés után a tokiói Tokyo Dome-ban, 2026. március 10-én. A cseh dobó a torna végén bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól.

Fotó: TOSEI KISANUKI / Yomiuri

A cseh baseballozó irodista, akit Japánban már ismernek

Satoria azért különleges figura, mert nem abból a világból jön, ahonnan az ellenfelei. A túloldalon dollárszázmilliókért játszó profik sorakoznak, ő pedig civil állásból érkezik a reflektorfénybe. Ettől lett az egész történet több egyszerű sporthírnél: egy hétköznapi ember állt ki a világ egyik legdrágább és legjobban szervezett sportgépezete ellen.

Otthon, Csehországban alig ismerik fel az utcán, Japánban viszont már régóta különleges tisztelet övezi. Nemcsak azért, mert a cseh válogatott ritka, szerethető kivétel a profik uralta mezőnyben, hanem azért is, mert Satoria az a fajta figura, akiben mindenki az underdogot látja: a melóst, az irodistát, az „egyikünket”, aki valahogy bekerült a legnagyobbak közé.

Amikor először megtréfálta a világ egyik legnagyobbját

Satoria neve három éve futotta körbe a világot, amikor Japán ellen három dobásból kiejtette Shohei Ohtanit, a sportág egyik legnagyobb alakját. A jelenet azonnal kultikus lett: miközben a profiknál a nyers erő és a brutális sebesség számít alapnak, a cseh dobó nem ezzel győzött, hanem ritmusváltással, türelemmel és pontossággal.

Labdái nem a sebességükkel ijesztőek, inkább azzal, hogy kizökkentik az ütőt. Mire a világsztárok ráéreznének, mi jön, addigra már késő. Ohtani ellen is ez történt: három lendítés, három hiba, és kész volt a jelenet, amely után hirtelen mindenki tudta, ki az az Ondřej Satoria.

Búcsúmeccs a reflektorfényben

A mostani tokiói fellépés azonban már nem ugyanarról szólt. Ez volt Satoria utolsó nemzetközi mérkőzése, és ezen az estén nem egyetlen villanás, hanem egy hosszú, makacs helytállás miatt figyelt rá mindenki.