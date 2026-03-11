Ondřej Satoria neve eddig valószínűleg csak a legelvetemültebb cseh sportbarátoknak mondott bármit is. A 29 éves ostravai férfi ugyanis nem a címlapokon éli az életét: egy energetikai cégnél dolgozik, ahol projektdokumentációkkal foglalkozik. „Mindenki villanyszerelőnek hív, de igazából inkább irodai munkát végzek az elektromos projektek körül” – mondta korábban, félmosollyal. A világsport azonban mostantól aligha felejti el az arcát. És igen, a baseball miatt.
A cseh baseballozó irodista, akit Japánban már ismernek
Satoria azért különleges figura, mert nem abból a világból jön, ahonnan az ellenfelei. A túloldalon dollárszázmilliókért játszó profik sorakoznak, ő pedig civil állásból érkezik a reflektorfénybe. Ettől lett az egész történet több egyszerű sporthírnél: egy hétköznapi ember állt ki a világ egyik legdrágább és legjobban szervezett sportgépezete ellen.
Otthon, Csehországban alig ismerik fel az utcán, Japánban viszont már régóta különleges tisztelet övezi. Nemcsak azért, mert a cseh válogatott ritka, szerethető kivétel a profik uralta mezőnyben, hanem azért is, mert Satoria az a fajta figura, akiben mindenki az underdogot látja: a melóst, az irodistát, az „egyikünket”, aki valahogy bekerült a legnagyobbak közé.
Amikor először megtréfálta a világ egyik legnagyobbját
Satoria neve három éve futotta körbe a világot, amikor Japán ellen három dobásból kiejtette Shohei Ohtanit, a sportág egyik legnagyobb alakját. A jelenet azonnal kultikus lett: miközben a profiknál a nyers erő és a brutális sebesség számít alapnak, a cseh dobó nem ezzel győzött, hanem ritmusváltással, türelemmel és pontossággal.
Labdái nem a sebességükkel ijesztőek, inkább azzal, hogy kizökkentik az ütőt. Mire a világsztárok ráéreznének, mi jön, addigra már késő. Ohtani ellen is ez történt: három lendítés, három hiba, és kész volt a jelenet, amely után hirtelen mindenki tudta, ki az az Ondřej Satoria.
Búcsúmeccs a reflektorfényben
A mostani tokiói fellépés azonban már nem ugyanarról szólt. Ez volt Satoria utolsó nemzetközi mérkőzése, és ezen az estén nem egyetlen villanás, hanem egy hosszú, makacs helytállás miatt figyelt rá mindenki.
A cseh csapat ismét esélytelenként lépett pályára a japán sztárcsapat ellen, Satoria pedig több mint négy játékrészen keresztül nem engedett pontot. Három ellenfelet strikeouttal szedett le, és sokáig úgy tartotta meccsben a cseheket, hogy közben a stadionban mindenki pontosan tudta: ez nem egyszerűen jó teljesítmény, hanem valami egészen szokatlan.
Japán végül simán nyert, de a meccsnek mégsem ez lett a legemlékezetesebb pillanata. Hanem az, amikor Satoria lejött a pályáról, és a Tokyo Dome közönsége felállva tapsolta meg. Ritka az ilyen a sportban, még ritkább akkor, amikor a vesztes csapat egyik játékosáról van szó.
„Csak egy srác vagyok Ostravából”
Satoria számára továbbra is felfoghatatlan ez a felhajtás. Ő maga is úgy beszél erről, mintha nem teljesen hinné el, hogy vele történik. „Nálunk senki nem állít meg az utcán. Csak egy srác vagyok Ostravából. De itt tisztelnek, és ez elképesztő érzés” – mondta a japán szeretetről.