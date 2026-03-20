Január közepén az Origón is beszámoltunk arról, hogy szülése után hosszú kihagyást követően tért vissza a pályára a zöld-fehérek válogatott kapusa, Böde-Bíró Blanka. A Fradi kiválósága, aki júliusban szülte meg a Paks korábbi magyar válogatott csatárával, Böde Dániellel első közös gyermekét, decemberben állt újra edzésbe. A győztes bajnoki után a Ferencváros a közösségi oldalán köszöntötte a visszatérő játékosát, aki 2024. november 17. után most először volt a csapat keretének a tagja. „Jó volt újra a pályán látni” – üzente a klub a 31 éves kapusnak.

Böde-Bíró Blanka a Fradi mellett a válogatottban is fontos láncszem

Fotó: ADAM IHSETT / TT NEWS AGENCY

Böde-Bíró Blanka elvitte a kisfiát egy edzésre

Ahogy a lenti Instagram-bejegyzésből is kitűnik, a kis Dávid remekül szórakozott az edzésen, és amíg a felnőttek szabadon hagyták a labdákat, ő megtalálta magának azokat.