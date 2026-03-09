A Cruzeiro 1-0-s győzelmet aratott az Atlético Mineiro ellen, de a mérkőzés a meccsvégi káosz miatt marad emlékezetes. A brazil Minas Gerais állami bajnokság döntőjében ugyanis óriási tömegverekedés tört ki a játékosok között, szinte megfékezhetetlen volt a káosz.

Elszabadult a pokol a brazil állami döntőben, Hulk sem volt ártatlan

Fotó: GILSON LOBO / AGIF

Az összetűzés a találkozó utolsó pillanataiban tört ki, amikor az Atlético Mineiro kapusa, Everson nehezményezte a Cruzeiro középpályásának durva belépőjét és a földre lökte Christiant. A Cruzeiro játékosai egyből a kapu elé rohantak, ahol az eset történt. A biztonsági személyzet megpróbálta szétválasztani a csapatokat, de pillanatok alatt elszabadult a káosz és tömegverekedés tört ki.

„Még soha nem láttam hasonlót egyetlen futballmeccsen sem. Ez borzasztó. Nem mutathatunk ilyen példát, mert következményei lesznek világszerte. Felelősséggel tartozunk azért, hogy megvédjük az értékeinket” – mondta Hulk, az Atlético Mineiro csatára, majd bocsánatot kért az incidens után.

Hulk szavai furcsán hatnak, miután az egyik főszereplője volt a tömegverekedésnek. A korábbi brazil válogatott támadó ráadásul hátulról, ököllel tarkón ütötte a Cruzeiro csapatkapitányát, Lucas Romerót.

Az incidens nemcsak beárnyékolta a Cruzeiro bajnoki címét, hanem rávilágított a dél-amerikai futballban tapasztalható erőszakra is, ahol a túlcsorduló érzelmek egy sporteseményen könnyen káoszba fordulnak. A játékosok és stábtagok hosszú percekig kergették, ütötték és rugdosták egymást a pályán, mielőtt a rendezőknek sikerült szétválasztani őket. A hatalmas kavalkád közben a játékvezető lefújta a találkozót, a Cruzeiro Kaio Jorge találatával győzött.