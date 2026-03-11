Darron Lee egykor ünnepelt tehetség volt, a New York Jets ráadásul a draft első körében választotta ki a védőt. Lee állítólag a múlt hónapban késelte halálra egykori kedvesét, majd a holttest eltüntetésében a ChatGPT segítségét kérte.
Mindenben segít a ChatGPT?
Az ügyészek szerint a 31 éves sportoló állítólag a mesterséges intelligenciát próbálta meg arra használni, hogy segédkezzen neki Gabriella Carvalho Perpétuo brutális gyilkosságának végrehajtásában. A nőt egy házban találták holtan a Tennessee állambeli Ooltewah-ban, az ügyészek pedig a tárgyaláson hangosan felolvasták, amit a férfi a ChatGPT-nek írt.
„Nem tudom, mit csináljak. A menyasszonyom megint megőrült és összezavarodott. Arra keltem fel, hogy mindkét szeme fel volt dagadva (én nem csináltam semmit, saját magának okozta). Megszúrta magát, felvágta a szemét? Nem tudom, de nem ébred fel és semmire sem reagál. Mit tegyek?” – írta a mesterséges intelligenciának.
A chatbot azt válaszolta: „Értem. Pontosan ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy (kivágva) kezeljük a helyzetet anélkül, hogy rendőrségi ügynek minősítenénk”.
A bíró korábban elrendelte Darron Lee óvadék nélküli szabadlábra helyezését, miközben az ügyészek a halálbüntetés kiszabását mérlegelték. Coty Wamp ügyész a bíróságon azt állította, hogy Lee a ChatGPT-t „jogi tanácsadóként” használta, és két nap alatt „több tucat beszélgetést” folytatott, amelyek során részletesen ismertette állítólagos tetteit.
Lee azt is megkérdezte, hogy valaki szenvedhet-e szúrt sebeket akkor, ha megcsúszott és elesett. Ugyanakkor Wamp azt is felidézte, hogy arról is beszélgettek, „hogyan takarja el, mit mondjon a 911-nek”. A bírák a múlt hónapban elrendelték Lee óvadék néküli őrizetbe vételét, mivel elsőfokon gyilkossággal vádolják, valamint a bizonyítékok meghamisításával és manipulálásával.
Wamp világossá tette, hogy még nincs végleges döntés a halálbüntetés kiszabásával kapcsolatban, de megemlítette a tényezőket, amelyek miatt kiszabható lenne a legsúlyosabb büntetés.
Mr. Lee egy olyan nővel volt egy házban, akit agyonvertek. A magyarázat, amit adott, az pedig egyáltalán nem logikus”
– mondta.
A nyomozás során a nő testén többféle sérülést találtak, köztük egy szúrt sebet a hasán, egy látható emberi harapásnyomot a vállán, egy hatalmas zúzódást a fején, szemei feketék voltak erős duzzanattal körülvéve, valamint megszáradt vért az arcán és a nyakán.
Lee, akit a Jets a 2016-os NFL draft első kövében választott ki, az Ohio State-nél töltött egyetemi időszakát követően három szezont játszott linebackerként. Később a Kansas City Cheafs és a Buffalo Bills csapatában is megfordult.