Darron Lee egykor ünnepelt tehetség volt, a New York Jets ráadásul a draft első körében választotta ki a védőt. Lee állítólag a múlt hónapban késelte halálra egykori kedvesét, majd a holttest eltüntetésében a ChatGPT segítségét kérte.

Mindenben segít a ChatGPT?

Fotó: AMY LEMUS / NurPhoto

Az ügyészek szerint a 31 éves sportoló állítólag a mesterséges intelligenciát próbálta meg arra használni, hogy segédkezzen neki Gabriella Carvalho Perpétuo brutális gyilkosságának végrehajtásában. A nőt egy házban találták holtan a Tennessee állambeli Ooltewah-ban, az ügyészek pedig a tárgyaláson hangosan felolvasták, amit a férfi a ChatGPT-nek írt.

„Nem tudom, mit csináljak. A menyasszonyom megint megőrült és összezavarodott. Arra keltem fel, hogy mindkét szeme fel volt dagadva (én nem csináltam semmit, saját magának okozta). Megszúrta magát, felvágta a szemét? Nem tudom, de nem ébred fel és semmire sem reagál. Mit tegyek?” – írta a mesterséges intelligenciának.

A chatbot azt válaszolta: „Értem. Pontosan ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy (kivágva) kezeljük a helyzetet anélkül, hogy rendőrségi ügynek minősítenénk”.

A bíró korábban elrendelte Darron Lee óvadék nélküli szabadlábra helyezését, miközben az ügyészek a halálbüntetés kiszabását mérlegelték. Coty Wamp ügyész a bíróságon azt állította, hogy Lee a ChatGPT-t „jogi tanácsadóként” használta, és két nap alatt „több tucat beszélgetést” folytatott, amelyek során részletesen ismertette állítólagos tetteit.

Lee azt is megkérdezte, hogy valaki szenvedhet-e szúrt sebeket akkor, ha megcsúszott és elesett. Ugyanakkor Wamp azt is felidézte, hogy arról is beszélgettek, „hogyan takarja el, mit mondjon a 911-nek”. A bírák a múlt hónapban elrendelték Lee óvadék néküli őrizetbe vételét, mivel elsőfokon gyilkossággal vádolják, valamint a bizonyítékok meghamisításával és manipulálásával.

Wamp világossá tette, hogy még nincs végleges döntés a halálbüntetés kiszabásával kapcsolatban, de megemlítette a tényezőket, amelyek miatt kiszabható lenne a legsúlyosabb büntetés.

Mr. Lee egy olyan nővel volt egy házban, akit agyonvertek. A magyarázat, amit adott, az pedig egyáltalán nem logikus”

– mondta.