Egy családi probléma bárki teljesítményére hatással lehet. Luka Doncic esetében azonban nem ez történik: a Lakers irányítója a párjával való szakítása után is kiváló szinten kosárlabdázik. Valószínű, hogy a szlovén irányítót belül megviseli a helyzet, de a pályán rendkívüli módon képes kizárni a külvilágot.

Doncic nem lassít

Múlt kedden a TMZ arról számolt be, hogy Doncic korábbi párja Kaliforniában kérelmet nyújtott be a közös gyermekeik tartásdíja, valamint az ügyvédi költségek fedezése érdekében, mindezt a játékos tudta nélkül. Nem sokkal később Doncic is megerősítette a szakítást. A pályán azonban Doncic úgy játszik, mintha semmi sem történt volna. Sőt, a szezon egyik legjobb időszakát éli. A szakítás hírének nyilvánosságra kerülése óta három mérkőzést játszott, és mindegyiken kiemelkedett:

31 pont, 11 lepattanó és 11 gólpassz a Minnesota Timberwolves ellen

51 pont, 10 lepattanó és 9 gólpassz a Chicago Bulls ellen

30 pont, 11 lepattanó és 13 gólpassz a Denver Nuggets ellen egy hosszabbításos mérkőzésen, amelyet egy óriási dobással döntött el az utolsó pillanatokban

A Lakers mindhárom mérkőzést megnyerte – kettőt közvetlen nyugati rivális ellen –, és a csapat sztárja ezeken a találkozókon 37,3 pontot, 10,6 lepattanót és 11,0 gólpasszt átlagolt.

Az egyik sajtótájékoztatón egy szlovén újságíró rákérdezett Doncic helyzetére. Az irányító nem kerülte meg a kérdést, és elmagyarázta, hogyan tud mindent kizárni, amikor pályára lép.

– Hát, ilyen az élet. Nem is tudom, mit mondjak. Ez a munkám, ezért itt kell lennem. Sokat fizetnek azért, hogy kosárlabdázzak. Ráadásul a kosárlabda bizonyos nyugalmat ad nekem, amikor játszom – mondta el a szlovén világsztár, akinek vezetésével a Lakers öt egymást követő mérkőzést nyert, ami a csapat második leghosszabb győzelmi sorozata ebben a szezonban. Most egy hatmeccses idegenbeli túra következik: kétszer játszanak majd a Houston Rockets ellen, majd ellátogatnak a Miami Heat, a Orlando Magic, a Detroit Pistons és az Indiana Pacers otthonába.