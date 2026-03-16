A magánéleti válsága ellenére is remek formában kosarazik Luka Doncic az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). A Los Angeles Lakers elmúlt három mérkőzésén Doncic 37,3 pontot, 10,6 lepattanót és 11,0 gólpasszt átlagolt, miután bejelentette az élete párjával való szakítását.

Egy családi probléma bárki teljesítményére hatással lehet. Luka Doncic esetében azonban nem ez történik: a Lakers irányítója a párjával való szakítása után is kiváló szinten kosárlabdázik. Valószínű, hogy a szlovén irányítót belül megviseli a helyzet, de a pályán rendkívüli módon képes kizárni a külvilágot.

Luka Doncic nagyon jól játszik az NBA-ben. Fotó: SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic nem lassít

Múlt kedden a TMZ arról számolt be, hogy Doncic korábbi párja Kaliforniában kérelmet nyújtott be a közös gyermekeik tartásdíja, valamint az ügyvédi költségek fedezése érdekében, mindezt a játékos tudta nélkül. Nem sokkal később Doncic is megerősítette a szakítást. A pályán azonban Doncic úgy játszik, mintha semmi sem történt volna. Sőt, a szezon egyik legjobb időszakát éli. A szakítás hírének nyilvánosságra kerülése óta három mérkőzést játszott, és mindegyiken kiemelkedett:

  • 31 pont, 11 lepattanó és 11 gólpassz a Minnesota Timberwolves ellen
  • 51 pont, 10 lepattanó és 9 gólpassz a Chicago Bulls ellen
  • 30 pont, 11 lepattanó és 13 gólpassz a Denver Nuggets ellen egy hosszabbításos mérkőzésen, amelyet egy óriási dobással döntött el az utolsó pillanatokban

A Lakers mindhárom mérkőzést megnyerte – kettőt közvetlen nyugati rivális ellen –, és a csapat sztárja ezeken a találkozókon 37,3 pontot, 10,6 lepattanót és 11,0 gólpasszt átlagolt.

 Az egyik sajtótájékoztatón egy szlovén újságíró rákérdezett Doncic helyzetére. Az irányító nem kerülte meg a kérdést, és elmagyarázta, hogyan tud mindent kizárni, amikor pályára lép.

Hát, ilyen az élet. Nem is tudom, mit mondjak. Ez a munkám, ezért itt kell lennem. Sokat fizetnek azért, hogy kosárlabdázzak. Ráadásul a kosárlabda bizonyos nyugalmat ad nekem, amikor játszom – mondta el a szlovén világsztár, akinek vezetésével a Lakers öt egymást követő mérkőzést nyert, ami a csapat második leghosszabb győzelmi sorozata ebben a szezonban. Most egy hatmeccses idegenbeli túra következik: kétszer játszanak majd a Houston Rockets ellen, majd ellátogatnak a Miami Heat, a Orlando Magic, a Detroit Pistons és az Indiana Pacers otthonába.

 

