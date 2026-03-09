Live
Többhetes kihagyás vár Jovana Jovovicra, a Bajnokok Ligájában is érdekelt Debrecen női kézilabdacsapatának kulcsjátékosára. A hírről a DVSC a saját honlapján számolt be.

A hajdúsági klub honlapjának hétfői híradása szerint a 24 éves balátlövő a szerb válogatott tagjaként Svédország ellen lépett pályára Európa-bajnoki selejtezőn, és háromszor bevette a skandinávok kapuját. A mérkőzés során aztán elszakadt a DVSC játékosának a hasizma, így többhetes kihagyás vár rá.

A DVSC játékosára hosszabb kihagyás vár
Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

A DVSC szurkolói nem örültek a hírnek

A DVSC a dán Odensével találkozik a BL rájátszásában, a bajnokságban a harmadik helyen áll, a Magyar Kupa negyeddöntőjében pedig a Kisvárda lesz az ellenfele.

 

