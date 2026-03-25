Az osztrák kézilabda-bajnokságban szereplő HSG Bärnbach/Köflach (a névadó szponzora miatt HSG XeNTiS Lipizzanerheimat) borzalmasan kezdte az idei évet, eddigi hét bajnokijából csupán egyet nyert meg, miközben ötször kikapott. A 12 csapatos élvonalban kilencedik helyen szerénykedő együttes vezetősége zsinórban négy elbukott meccs után megelégelte a mélyrepülést, és kirúgta Risto Arnaudovski vezetőedzőt, akinek a helyére visszahívták a klub korábbi magyar sikerkovácsát, Gyurka Jánost.

A klub elnöke, Otto Kresch a klub honlapján elmondta, egyszerűen nem volt más választása a csapat utóbbi hetekben mutatott gyenge teljesítményét látva.

Nem tudtam tovább tétlenül nézni, cselekednem kellett”

– fogalmazott a klubvezető.

A Veszprém egykori 284-szeres válogatott átlövője számára nem lesz ismeretlen a közeg, ugyanis korábban játékosként és edzőként is ért már el komoly sikereket az együttessel. A klub történetének eddigi két bajnoki címét (1998/99-ban és 1999/2000-ban) a magyar edzővel szerezte, sőt az 2000/2001-es idényben az osztrák kupát is megnyerte a csapattal.

A korábban Mosonmagyaróvárról viharos körülmények között távozott, legutóbb február közepén Szombathelyről elküldött szakember feladata most az lesz, hogy rendet tegyen az öltözőben és kirángassa a csapatot a hullámvölgyből. Ez azonban nem lesz könnyű, tekintve a bajnokság alapszakaszából már csupán négy forduló van hátra.