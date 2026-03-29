A MOL Esztergom múlt szombaton idegenben 36-25-re nyert az akkor pályaválasztó Mosonmagyaróvár ellen Győrben. Elek Gábor csapata így kettős győzelemmel jutott be a négyes döntőbe, amelyet május 16-17-én rendeznek. Legutóbb a 2020/21-es idényben az akkor döntős Siófok képviselte a magyar színeket a második számú európai kupasorozat legjobb négy csapata között.

Elek Gábor a négyes döntőbe menetelt a MOL Esztergommal

A Mosonmagyaróvár az odavágó után két nappal közös megegyezéssel szerződést bontott Dragan Adzic vezetőedzővel, a csapat irányítását pedig Stranigg Ferenc eddigi másodedzőt vette át. A személycsere ellenére szerdán hazai pályán 34-20-ra bajnokin is kikapott az Esztergomtól, amely az EL-párharc toronymagas esélyeseként várta a visszavágót saját közönsége előtt.

Pontatlan befejezések jellemezték a találkozó elejét, a házigazda - amelyet szűnni nem akaró "Csak az Egom!" buzdítás támogatott a közel teljesen megtelt nézőtérről - 4-0-val kezdett, a vendégek első találata a hatodik perc végén született meg. Ez egy hármas mosonmagyaróvári széria első gólja volt, az egyenlítésig aztán 6-6-nál jutott el a Mosonmagyaróvár, amelynek a vezetés átvételére is volt lehetősége, ám Bukovszky Anna védte Tóth Gabriella ziccerét.

Ilyen lehetőség pedig a folytatásban nem adódott a vendégek előtt, akik 8-8-ig kétszer még egyenlíteni tudtak, ám a jó védekezésére építő házigazda egy hármas szériával 11-8-ra eltávolodott. Az első játékrész hajrájában öt gólra hízott Elek Gábor vezetőedző tanítványainak előnye.

A fordulást követően tartotta magabiztos, zömében három-ötgólos előnyét az Esztergom, miközben szurkolói szinte folyamatos dudálása, dobolása miatt akkora volt a hangzavar, hogy időnként a szerb játékvezetők sípszavát sem lehetett hallani a csarnokban.

Az utolsó tíz perchez érve két találat volt a különbség (26-24), a hazaiak összetettbeli fölényes előnyük tudatában kézilabdázhattak a végjátékban és végül öt góllal kerekedtek felül. A publikum a hajrában a hazaiak balszélsőjének, Schatzl Natalie-nak énekelt, aki győzelemmel és továbbjutással ünnepelhette 26. születésnapját.