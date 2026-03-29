A MOL Esztergom múlt szombaton idegenben 36-25-re nyert az akkor pályaválasztó Mosonmagyaróvár ellen Győrben. Elek Gábor csapata így kettős győzelemmel jutott be a négyes döntőbe, amelyet május 16-17-én rendeznek. Legutóbb a 2020/21-es idényben az akkor döntős Siófok képviselte a magyar színeket a második számú európai kupasorozat legjobb négy csapata között.
Elek Gábor a négyes döntőbe menetelt a MOL Esztergommal
A Mosonmagyaróvár az odavágó után két nappal közös megegyezéssel szerződést bontott Dragan Adzic vezetőedzővel, a csapat irányítását pedig Stranigg Ferenc eddigi másodedzőt vette át. A személycsere ellenére szerdán hazai pályán 34-20-ra bajnokin is kikapott az Esztergomtól, amely az EL-párharc toronymagas esélyeseként várta a visszavágót saját közönsége előtt.
Pontatlan befejezések jellemezték a találkozó elejét, a házigazda - amelyet szűnni nem akaró "Csak az Egom!" buzdítás támogatott a közel teljesen megtelt nézőtérről - 4-0-val kezdett, a vendégek első találata a hatodik perc végén született meg. Ez egy hármas mosonmagyaróvári széria első gólja volt, az egyenlítésig aztán 6-6-nál jutott el a Mosonmagyaróvár, amelynek a vezetés átvételére is volt lehetősége, ám Bukovszky Anna védte Tóth Gabriella ziccerét.
Ilyen lehetőség pedig a folytatásban nem adódott a vendégek előtt, akik 8-8-ig kétszer még egyenlíteni tudtak, ám a jó védekezésére építő házigazda egy hármas szériával 11-8-ra eltávolodott. Az első játékrész hajrájában öt gólra hízott Elek Gábor vezetőedző tanítványainak előnye.
A fordulást követően tartotta magabiztos, zömében három-ötgólos előnyét az Esztergom, miközben szurkolói szinte folyamatos dudálása, dobolása miatt akkora volt a hangzavar, hogy időnként a szerb játékvezetők sípszavát sem lehetett hallani a csarnokban.
Az utolsó tíz perchez érve két találat volt a különbség (26-24), a hazaiak összetettbeli fölényes előnyük tudatában kézilabdázhattak a végjátékban és végül öt góllal kerekedtek felül. A publikum a hajrában a hazaiak balszélsőjének, Schatzl Natalie-nak énekelt, aki győzelemmel és továbbjutással ünnepelhette 26. születésnapját.
Az Esztergom kilenc nap leforgása alatt három mérkőzésen, három különböző helyszínen is nyerni tudott a Mosonmagyaróvár ellen, története során első ízben négyes döntőben szerepelhet európai kupasorozatban, és egymást követő 13. tétmérkőzésén győzött hazai pályán.
Az esztergomi kapusok közül Bukovszky kilenc, Herczeg Lili hét, a túloldalon a világbajnok brazil Barbara Arenhart - egy gólja mellett - 14 lövést hárított. A hazaiaknál Emma Jacques hétszer, míg óvári részről Tóth Gabriella tízszer, Stranigg Zsófia hatszor volt eredményes.
Női Európa Liga, negyeddöntő, visszavágó:
MOL Esztergom-Motherson Mosonmagyaróvári KC 32-27 (18-13)
Esztergom, Suzuki Aréna, v.: Kovacevic, Jakovljevic (szerbek)
továbbjutott: az Esztergom, kettős győzelemmel, 68-52-es összesítéssel.
lövések/gólok: 57/32, illetve 49/27
gólok hétméteresből: 2/2, illetve 3/3
kiállítások: 8, illetve 2 perc