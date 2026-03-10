A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata az elmúlt két hétben hat meccset is játszott, ezzel szemben a Klagenfurt múlt héten pihenhetett és készülhetett a keddi találkozóra. A nagy intenzitású összecsapást jobban is kezdte a hazai együttes és már az első harmad 5. percében megszerezte a vezetést David Waschnig lövése után. Aztán amikor már kezdett volna magára találni a magyar csapat a nyomasztó klagenfurti fölény után, akkor váratlanul félbeszakadt a meccs.

Jordan Murray ápolása miatt félbeszakadt a Hydro Fehérvár AV19 klagenfurti mérkőzése

Fotó: X (Twitter)

Újraélesztés a Fehérvár meccsén, mindenki a kanadai játékosáért imádkozik

A szünet előtt két perccel a játékvezetők megállították a játékot, mert az egyik hazai játékos, Jordan Murray a kispad felé menet összeesett. A csapat orvosi stábja azonnal a segítségére sietett, az pedig hamar kiderült, hogy nagy a baj, mert kiürítették a hazai cserepadot, illetve a pad mögötti lelátót, és paraván mögött dolgoztak a mentősök, akik hosszú perceken át újraélesztették a kanadai védőt.

„A Hydro Fehérvár AV19 csapata egy emberként imádkozik Jordan Murray felépüléséért” – írta a székesfehérvári klub, hozzátéve, hogy a hazai csapat a későbbiekben ad tájékoztatást a további lépésekről.

A KAC közleményében azt írta, a későbbiek folyamán ad tájékoztatást a játékos állapotáról.

Egyelőre tehát nem tudni, hogy az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc első mérkőzését mikor pótolják a felek.

A Fehérvár az alapszakaszt második helyen záró Klagenfurttal szemben négyből négyszer kikapott - kétszer ráadásban. Legutóbb 2024. október 25-én sikerült nyerni az osztrák hokicsapat otthonában, mégpedig Hári János góljával 1-0-ra. Azóta háromból három vereség a mérleg idegenben.