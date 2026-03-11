A Fehérvár szerdán reggel Facebook-oldalán adott tájékoztatást a 33 éves játékosról, felidézve, hogy a légiós a találkozó 18. percében lett rosszul, majd a helyszínen jelenlévő orvosok és mentősök több percen át élesztettek újra, stabilizálták állapotát, majd kórházba szállították.

Jordan Murray ápolása miatt félbeszakadt a Hydro Fehérvár AV19 klagenfurti mérkőzése

Fotó: X (Twitter)

A Fehérvár tájékoztatást adott Jordan Murray állapotáról

„Szerda reggeli információk szerint Jordan Murray jelenleg az altatásból való ébredési fázisban van, állapota stabil” – idézett az MTI a székesfehérváriak bejegyzéséből.

A Fehérvár AV19 még annyit közölt, hogy a rájátszás további menetrendjéről az EC-KAC később, az ICE Hockey League-gel egyeztetve ad tájékoztatást. A meccs 1-0-ás hazai vezetésnél szakadt félbe.