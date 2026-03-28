A kapus Janurik Kinga mellett Orlane Kanor és Emily Vogel hiányzott, vagyis a hazai csapat klasszikus balátlövő nélkül állt ki a meccsre. A túloldalon Henk Groener vezetőedző a szezon végén visszavonuló, tehát a magyar közönségtől most búcsúzó Szikora Melindát állította a kapuba, aki 2013 és 2019 között éppen a Ferencvárost erősítette.

A Ferencváros negyeddöntős a BL-ben

Az első 11 perc a kapusokról szólt: Szikora és Laura Glauser is ötven százalékkal védett. A Német Kupa-győztes és bajnoki listavezető többször is vezetett két góllal, de a 23. percben – a meccs során először – már az FTC-nél volt az előny. A Magyar Kupa-címvédőn nem látszott, hogy a hat találattal megnyert első meccs miatt ezúttal nyugodtan játszhatna: az első félidőben hattal több kapura lövése volt, mint ellenfelének, de 16-ot elhibázott – ezek közül csak hatot védett Szikora – és döntetlennel vonulhattak az öltözőbe a felek a szünetben.

A Borussia három góljával kezdődött a második felvonás, ezért Jesper Jensen ferencvárosi vezetőedző gyorsan időt kért.

A vendégek elveszítették Emma Olssont, akit harmadszor állított ki a játékvezető, majd Simon Petra vezérletével nagy sorozatba kezdett az FTC: a meccs kétharmadánál még 20-18-as hátrányban volt, de egy 6-2-es sorozattal fordított.

A Dortmund nem adta fel, csakhamar ismét vezetett, a 27-27-es végeredményt pedig Simon állította be. Az Európa-bajnoki bronzérmes irányító „kezében” volt a győzelem is, de időn túli büntetőjét Szikora kivédte.

Simon kilenc, Angela Malestein hat, Klujber Katrin négy góllal, Laura Glauser 15 védéssel zárt. A túloldalon Alina Grijseels nyolc, Déborah Lassource öt alkalommal talált be, Szikorának 12 védése volt – számolt be róla az MTI.

A címvédő Győri Audi ETO KC csoportgyőztesként automatikusan a negyeddöntőbe jutott.

Az FTC-re Vámos Petra és Albek Anna együttese, a francia bajnok Metz HB vár a legjobb nyolc között. Az első meccsre április 18-án vagy 19-én Érden, a visszavágóra pedig egy héttel később Metzben kerül sor.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Borussia Dortmund (német) 27-27 (12-12)

