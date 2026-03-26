A következő Európa-bajnokságot majd szűk két év múlva, 2028. január 13. és 30. között rendezi meg együtt Portugália, Spanyolország és Svájc. A selejtezőben összesen 32 ország vesz részt: a házigazdák, valamint a címvédő Dánia alanyi jogon ott lehetnek a 24-csapatos kontinenstornán. A selejtezők során nyolc darab, négy csapatos csoportban küzdenek meg az országok egymással a fennmaradt húsz helyért, amelyet a négyesek első és második helyezettjei, valamint a legjobb négy harmadik kapnak meg. Ezeket a csoportokat sorsolták ki az EHF emberei csütörtökön kora este Lisszabonban, így kapott még az első kalapból maga mellé három riválist a magyar férfi kézilabda-válogatott.

Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

A magyar férfi kézilabda-válogatott kemény négyesbe került

Így néztek ki a kalapok a sorsolást megelőzően.

1. kalap: Franciaország, Horvátország, Izland, MAGYARORSZÁG, Németország, Norvégia, Svédország, Szlovénia

2. kalap: Ausztria, Csehország, Észak-Macedónia, Feröer, Hollandia, Lengyelország, Olaszország, Szerbia

3. kalap: Belgium, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Görögország, Litvánia, Montenegró, Románia, Ukrajna

4. kalap: Észtország, Finnország, Izrael, Koszovó, Lettország, Luxemburg, Szlovákia, Törökország

A magyar válogatott az alábbi ellenfelekkel küzd majd meg a négyes jelű csoportban: Feröer-szigetek, Montenegró és Koszovó. A selejtezők mérkőzéseire 2026. november 4. és 2027. május 9. között kerül majd sor az EHF menetrendje szerint.

Korábban már az is kiderült, hogy a szerb csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a férfi kézilabda-világbajnokság selejtezőjében. A 2027. január 13-31. között sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő selejtezőtornákon.