A Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán adta hírül, hogy Bánhidi Bence szemsérülés, míg Szita Zoltán térdsérülés miatt nem léphet pályára a férfi kézilabda-válogatott színeiben ezen a héten. Az OTP Bank-Pick Szeged beállója, a válogatott csapatkapitánya helyett Szűcs Bence csatlakozik majd az együtteshez. Az Olaszország elleni szombati, tatabányai találkozó 14.30-kor kezdődik majd.

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Ha már szóba került a Szeged, akkor a magyar bajnokság rangadója, azaz a Tisza partiak csatája a Veszprémmel a tervezettnél egy nappal később, április 13-án hétfőn lesz majd a férfi kézilabda NB I-ben. A találkozót az országgyűlési választás miatt nem lehet megrendezni az eredeti időpontban.