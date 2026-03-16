Két helyen is változtatnia kellett a szövetségi kapitánynak az olaszok elleni felkészülési mérkőzés előtt. A magyar férfi kézilabda-válogatott Bánhidi Bencét és Szita Zoltánt is nélkülözni fogja sérülés miatt.
A Magyar Kézilabda Szövetség a hivatalos oldalán adta hírül, hogy Bánhidi Bence szemsérülés, míg Szita Zoltán térdsérülés miatt nem léphet pályára a férfi kézilabda-válogatott színeiben ezen a héten. Az OTP Bank-Pick Szeged beállója, a válogatott csapatkapitánya helyett Szűcs Bence csatlakozik majd az együtteshez. Az Olaszország elleni szombati, tatabányai találkozó 14.30-kor kezdődik majd.
A férfi kézilabda-válogatott az olaszokkal találkozik a hétvégén
Ha már szóba került a Szeged, akkor a magyar bajnokság rangadója, azaz a Tisza partiak csatája a Veszprémmel a tervezettnél egy nappal később, április 13-án hétfőn lesz majd a férfi kézilabda NB I-ben. A találkozót az országgyűlési választás miatt nem lehet megrendezni az eredeti időpontban.
