Hatalmas vereségbe szaladt bele az FTC-Rail Cargo Hungaria ősszel. A Győri Audi ETO KC 32-17-re nyert az Audi Arénában, amellyel óriási előnybe került a Fradival szemben a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A két sztárcsapat most újra összeméri erejét a női K&H Ligában, és abban az esetben, ha a Győr győzni tud - tulajdonképpen bebiztosítja bajnoki címét. A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC szélsője, Fodor Csenge arról beszélt, hogy mentálisan teljesen rendben van és inkább fizikálisan érzi magát fáradtnak a januári-februári időszakot követően.

Fodor Csenge szerint ez élet-halál harc

„Sűrű a meccsnaptár, sokat játszunk idegenben, de ami a közelmúlt eseményeit illeti, fejben és mentálisan rendben vagyok, készen állok a soron következő kihívásokra” – vélekedett Fodor, aki korábban kijelentette, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány regnálása alatt nem lép pályára a magyar kézilabda-válogatottban.

A két csapat legutóbbi találkozójáról - amelyet a Győr 32-17-re, 15 gólos különbséggel nyert meg -, azt mondta, „nagyon egységesek” voltak az FTC ellen. Folyamatosan növelni tudták az előnyüket, mert felfogták a meccs súlyát és azon voltak, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjenek.

„Természetesen sok idő telt el a legutóbbi találkozásunk óta. Most már meglátszik a Fradin Jesper Jensen edző keze munkája, és ahogy telik az idő, egyre jobb játékot mutatnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezúttal ki kezd majd jobban” – vélekedett Fodor.

Fodor 15 mérkőzésen lépett pályára a női K&H Ligában, ezeket 46-szor talált be. A győriek házi góllövőlistáját Dione Housheer vezeti 69 góllal, őt a brazil Bruna de Paula követi 63-mal.

Fodor, aki 2022 márciusában lépett pályára legutóbb a magyar válogatottban a győriek felkészüléséről elmondta, hogy a gólkülönbség egyszer sem került szóba az edzéseken. Az októberi diadalnak köszönhetően pedig nyugodtabban várják a tavaszi derbit.