Hatalmas vereségbe szaladt bele az FTC-Rail Cargo Hungaria ősszel. A Győri Audi ETO KC 32-17-re nyert az Audi Arénában, amellyel óriási előnybe került a Fradival szemben a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A két sztárcsapat most újra összeméri erejét a női K&H Ligában, és abban az esetben, ha a Győr győzni tud - tulajdonképpen bebiztosítja bajnoki címét. A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC szélsője, Fodor Csenge arról beszélt, hogy mentálisan teljesen rendben van és inkább fizikálisan érzi magát fáradtnak a januári-februári időszakot követően.
Fodor Csenge szerint ez élet-halál harc
„Sűrű a meccsnaptár, sokat játszunk idegenben, de ami a közelmúlt eseményeit illeti, fejben és mentálisan rendben vagyok, készen állok a soron következő kihívásokra” – vélekedett Fodor, aki korábban kijelentette, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány regnálása alatt nem lép pályára a magyar kézilabda-válogatottban.
A két csapat legutóbbi találkozójáról - amelyet a Győr 32-17-re, 15 gólos különbséggel nyert meg -, azt mondta, „nagyon egységesek” voltak az FTC ellen. Folyamatosan növelni tudták az előnyüket, mert felfogták a meccs súlyát és azon voltak, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjenek.
„Természetesen sok idő telt el a legutóbbi találkozásunk óta. Most már meglátszik a Fradin Jesper Jensen edző keze munkája, és ahogy telik az idő, egyre jobb játékot mutatnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezúttal ki kezd majd jobban” – vélekedett Fodor.
Fodor 15 mérkőzésen lépett pályára a női K&H Ligában, ezeket 46-szor talált be. A győriek házi góllövőlistáját Dione Housheer vezeti 69 góllal, őt a brazil Bruna de Paula követi 63-mal.
Fodor, aki 2022 márciusában lépett pályára legutóbb a magyar válogatottban a győriek felkészüléséről elmondta, hogy a gólkülönbség egyszer sem került szóba az edzéseken. Az októberi diadalnak köszönhetően pedig nyugodtabban várják a tavaszi derbit.
„Az egész felkészülés alatt egyszer sem került elő a gólkülönbség szó, sem a játékosok, sem az edzői stáb részéről. Egyszer nem említettük meg, hogy mi volt annak a meccsnek a végeredménye, nem gondolunk erre. Nyilván előfordulhat, hogy úgy alakul a mérkőzés, hogy el kell kezdenünk ezzel számolni, de egyik csapat sem így fogja belevetni magát az összecsapásba, ez élet-halál harc, vagy győzelem, vagy vereség, mindenki erre koncentrál. Erre születtünk, ez egy ünnep számunkra, mindenkit fűt a vágy, hogy lépjünk már pályára” – ecsetelte Fodor.
A brazil válogatott átlövő, Bruna de Paula arra számít, hogy pokoli hangulat lesz a Népligetben, az Elek Gyula Arénában, de győzelemmel szeretnének hazatérni.
„Tudjuk, hogy ez más mérkőzés lesz, és kemény csatára számítunk, de felkészültünk rá. Azért utazunk, hogy jó játékot mutassunk, és remélhetőleg két ponttal térjünk haza. Természetesen a csarnok hangulata őrületes lesz, de a pályán a saját játékunkra kell koncentrálnunk, és elsősorban a védekezésünkre építenünk. Ha hátul jól kezdünk, az sokat segíthet, mert abból gyorsan indulhatunk. A pályán viszont hét a hét ellen játszanak a csapatok, és ki kell zárnunk a minket körülvevő atmoszférát” – olvasható a győri klub hivatalos oldalán.
A Fradinál tanultak az őszi vereségből
Az FTC-Rail Cargo Hungaria házi góllövőlistájának élén, a 81 gólos Simon Petra mögött 78 találatot jegyző Daria Dmitrieva a formálódó csapategységről beszélt a rangadó előtt. Elmondta, hogy élénken él bennük az előző találkozó kudarca, de tanultak belőle és szeretnék kijavítani hibáikat.
„Jól emlékszem az őszi Győr elleni bajnokira. Sosem egyszerű velük játszani, főleg nem idegenben. Úgy gondolom, hogy nagyon korán volt az a meccs a szezonban, még nem igazán alakult ki a játékunk, és az edzőnkkel sem találtuk meg teljesen a közös hangot. Tanultunk abból a vereségből, ezúttal ki kell javítanunk a hibákat. A Győr szeret gyorsan játszani, lerohanni az ellenfeleit, ennek kell most megtalálnunk az ellenszerét. Mindkét csapat sok változáson ment át azóta, biztos vagyok benne, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Ráadásul hazai pályán fogadjuk őket, a szurkolóink támogatása pedig mindig extra motivációt jelent, ez ezúttal is így lesz” – vélekedett Dmitrieva.
Hiába a negatív emlékek, a Fradi elképesztő sorozatot épített hazai és semleges pályán a Győr ellen: az Elek Gyula Arénában 2020 decembere óta minden alkalommal FTC-siker született. Minden meccset figyelembe véve pedig a Ferencváros női kézicsapata 74 bajnoki óta veretlen hazai környezetben. A nemrég visszatérő kapus, Böde-Bíró Blanka szerint a környezet előnyt jelenthet számukra.
„Különleges varázsa lehet a csarnoknak, de az biztos, hogy magabiztosabban kézilabdáztunk az otthonunkban az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy ezt tovább is tudjuk vinni. Mindig speciálisak ezek a mérkőzések, teljesen mindegy, hogy az edzéseken vagy az előző meccseken mi történt. Biztos vagyok benne, hogy óriási támogatást kapunk majd a szurkolóktól, és szeretnénk győztesen elhagyni a játékteret” – fogalmazott Böde-Bíró.
A női kézilabda NB I. szuperrangadóját - amelyre minden jegy elkelt - szerdán, 19:30 perctől élőben követheti az M4 Sporton. A találkozót két játékvezetője Dáné Rita és Marton Zsófia lesz.
