A Fradi a hivatalos honlapján tudatta, hogy a szezon végén távozó Borbély Ádám helyére a klub korábbi kapusa, a 28 éves Deményi Xavér érkezik.

A Fradi férfi kézilabdacsapat két játékos érkezését jelentette be

Deményi a 2020/21-es szezonban felnőtt- és az NB I/B-ben szereplő juniorcsapatban is szerepelt, azóta sok tapasztalatot gyűjtött az NB I-ben. A 28 éves kapus kölcsönben egy idényen át erősítette az akkor első osztályú Kecskemétet, majd a NEKA-hoz igazolt, ahol két évet védett az élvonalban; 2024-ben Magyar Kupa-bronzérmet is nyert a bogláriakkal.

A most futó szezonban a Balatonfüred kapuját őrzi, amellyel a bajnokságban pillanatnyilag a hatodik helyen áll, az Európa-kupában pedig a legjobb tizenhatig jutott.

Irányító poszton szintén korábbi játékos növelheti a variációs lehetőségeket a Fradinál. Kiss Bence a Ferencvárosban nevelkedett és járta végig a ranglétrát az utánpótlásban. Az első NB I-es gólját is zöld-fehér színekben szerezte meg, még 2018 szeptemberében, aztán 2020-ban Budakalászra került előbb kölcsönbe, majd át is igazolt az élvonalbeli riválishoz.

2024 nyarán szintet lépett, a rendre felsőházi csapatok közé tartozó Csurgóhoz szerződött, a következő lépcsőfok pedig 2026 nyarán vár az eddig több, mint négyszáz NB I-es gólt szerző 25 éves játékosra, amikor visszatér a Fradiba.

A nyáron nagy átalakuláson esik át a Fradi: távozik a csapat vezetőedzője, Pásztor István, és a korábbi válogatott kapus, Borbély Ádám. A szezon végén távozó edző helyét Kilvinger Bálint veszi át.