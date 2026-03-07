Finoman szólva sem kegyelmezett az FTC-Telekom az egrieknek a férfi vízilabda első osztályú bajnokságban. A Fradi, aki nem mellesleg a Bajnokok Ligája mellett a bajnokságban is címvédő, egy 13-0-ás kezdést követően kapta az első gólját, ami után még 17 gólt szórtak az Egernek. Nincs kizárva, hogy volt egy kis levezetésre váró feszültség a csapatban a Pro Recco elleni vereség miatt.

A Fradi vezetőedzője ezúttal elégedett lehetett

Fotó: waterpolo.hu

A Fradi tarolt a medencében

A Fradi ezzel a győzelemmel az alábbi csúcsokat állította be: a szezon legtöbb szerzett gólja, legkevesebb kapott gólja és a legnagyobb különbséggel megnyert mérkőzése.

FTC-Telekom vs. ONE Eger 30-2 (6-0, 7-1, 9-1, 8-0)