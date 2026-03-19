Fordulatos meccs volt. A Fradi a kezdés után háromgólos előnybe került, de a Győr gyorsan ledolgozta hátrányát. Az Elek Gyula Arénában sokáig vezetett az FTC, az ETO az egész meccsen üldözte, a végjátékhoz közeledve azonban 23-25-re vezetett. Óriási rohanás kezdődött és a hajrában potyogtak a gólok, Kristina Jörgensen bombája után Daria Dmitrijeva időntúli büntetője döntött - mutatjuk.

Még bajnok lehet a Fradi?

A Győri Audi ETO utolsó támadásánál passzívig, a végső passzig játszott, Jörgensen azonban így is betalált (27-28). A fordulás után villámgyorsan ért fel a vendégek kapuja elé az FTC-Rail Cargo Hungaria, Klujber Katrin a jobbszélen kapott labdát az utolsó másodpercekben, hétméterest harcolt ki, amit Dmitrijeva értékesített időn túl (28-28).

A győriek legutóbb 2019 decemberében tudtak nyerni a Népligetben, azóta sorozatban öt alkalommal hazai, FTC-siker, most pedig döntetlen született. A Fradi már 75 bajnoki óta veretlen hazai pályán, de vesztett pontokat tekintve két pont az ETO előnye - mivel a bajnokság őszi szakaszában a Győr 32-17-re nyert az Audi Arénában -, így csoda kellene ahhoz, hogy ne a Győr legyen a bajnok. A két csapat már nem játszik egymás ellen, a Fradinak amellett, hogy hátralévő összes bajnoki meccsét megnyeri, bíznia kell riválisa botlásában.

A Fradi csak abban az esetben lehet bajnok, ha nem botlik, az ETO viszont két meccset is elveszít. Egy vereség azért nem lenne elég a Ferencvárosnak, mivel akkor a két csapat közti gólkülönbség rangsorolna, ami +15 az ETO javára.

A Győr még hét K&H Liga-meccset játszik, sorrendben a Moyra-Budaörs, a Kozármisleny, az Alba Fehérvár, a MOL Esztergom, a DKKA, a DVSC SCHAEFFLER és a záró fordulóban a NEKA ellen. A Fradira még nyolc meccs vár: Kozármisleny, Alba Fehérvár, Vasas SC, MOL Esztergom, DKKA, DVSC, NEKA, Szombathely sorrendben.