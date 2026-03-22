A női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásában a negyeddöntőért szállt harcba az FTC-Rail Cargo Hungaria. A Dortmund elleni párharc első meccsén jól kezdett a Fradi, végül megnyugtató, hatgólos előnyt szerzett a hazai visszavágóra.

Végig kontrollálta a meccset a Fradi, Simon Petra kiválóan játszott.

A sportágban szokatlanul már az első percben emberhátrányba került az Emily Vogelt nélkülöző Ferencváros, mely ennek ellenére jól kezdett és 3-1-es vezetésre tett szert. Innen felzárkózott a friss Német Kupa-győztes vendéglátó, de rendre egy-két góllal az FTC vezetett, amely 9-9-ről egy háromgólos sorozattal tudta kialakítani az addigi legnagyobb különbséget. A szünetre ennél kisebb és nagyobb előnnyel is vonulhatott volna a budapesti alakulat, ám az első játékrész hajrájában mindkét fél többször hibázott támadásban, így maradt a három gól a felek között (10-13).

Sok pontatlansággal indult a második félidő, két-három találatnál állandósult a különbség, az utolsó húsz percet viszont már 20-16-ról kezdték meg a felek. Innen egy hármas sorozattal mínusz egyre közelített a német együttes, majd 21-21-nél egyenlített is, de ezt követően aztán megrázta magát az FTC, és a hajrában hatgólos sikert harcolt ki úgy, hogy a mérkőzés során egyszer sem vezetett a Borussia Dortmund, és mindkét fél ötvenszer lőtt kapura.

Az idény végén visszavonuló Szikora 14 lövést hárított egykori klubja ellen, a Ferencváros sikeréből Böde-Bíró Blanka nyolc, Laura Glauser hat védéssel, Simon Petra nyolc góllal vette ki a részét.

A visszavágót szombaton játsszák Érden, a párharc továbbjutójára Albek Anna és az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra csapata, a Metz vár a legjobb nyolc között. A négyes döntőt június 6-7-én a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

Női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés:

Borussia Dortmund (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-31 (10-13)

Hamm, v.: Duplij, Karpuscsenko (ukránok)

lövések/gólok: 50/25, illetve 50/31

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 2/2

kiállítás: -, illetve 2 perc