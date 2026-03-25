A címvédő FTC-Telekom Waterpolo nyolc góllal nyert a német Waspo Hannover vendégeként a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős körének szerdai második fordulójában. A Fradi ezzel kijavította a Pro Recco elleni vereséget.

A Fradi javított a BL-ben

Megnyerte a második mérkőzését a Fradi

A magyar csapat az első fordulóban 13-9-re kikapott hazai medencében az olasz Pro Reccótól, a német együttes pedig 12-8-ra Zágrábban a Mladosttól. A szerdai játéknapon az FTC-nek mindenképpen győznie kellett, és igazolva a papírformát simán nyert is abban a városban, amelyben 2019-ben először diadalmaskodott a BL-ben − írta az MTI.

A magyar bajnok a következő körben Horvátországban játszik majd. A csoport első két helyezettje jut a máltai négyes döntőbe.

Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 2. forduló:

Waspo Hannover (német) - FTC-Telekom Waterpolo 13-21 (3-5, 3-5, 3-6, 4-5)

Amagyar csapat gólszerzői: Nagy Á. 4, Vámos 3, Di Somma, Fekete, Argiropulosz, Varga V., Vigvári Vi., Jansik 2-2, Lugosi, Manhercz 1-1