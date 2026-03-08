A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir az M4 Sportnak értékelve azt mondta, a lőtt gólok száma kevés, majdnem ugyanott folytatták, ahol Tatabányán abbahagyták. Golovin felidézte, sok helyzetet hagytak ki, ráadásul a meccs elején labdaeladásokkal segítették könnyű gólokhoz a riválist, miközben náluk kidolgozott helyzetek maradtak ki.

Golovin rámutatott a védekezés gyengeségére

Fotó: Claus Fisker / MTI/EPA/Ritzau

Golovin rámutatott a védekezés gyengeségére

„Ebből erőt merítettek a dánok, akik sokkal gyorsabban is játszottak ezen a mérkőzésen, míg mi elveszítettük az önbizalmunkat, mikor jó helyzet adódott, akkor sem tudtuk góllal befejezni” - mutatott rá, megemlítve, az önbizalomvesztés miatt aztán már nem kidolgozott helyzetekből is kénytelenek voltak próbálkozni játékosai, ráadásul az első meccshez képest az átlövések hatékonysága is visszaesett.

Mint mondta, Papp Nikoletta egyértelműen hiányzott a védekezésből.

„Ahhoz, hogy ez működjön, idő kell és olyan emberek, akik hármas védőt játszanak a saját klubjukban. Próbáltuk másképp megoldani, ez ma nem annyira működött” - fogalmazott Golovin, aki szerint szerették volna megmutatni, mire képesek csapatként és egyénileg, ám ezen a héten ez nagyon kevés játékosnak sikerült - számolt be az MTI.

„A csütörtöki találkozó jobban fájt, a mai napon sokkal jobb volt ez a válogatott. Ugyanakkor ha csütörtökön kritikus szituációkban nem hibázunk, teljesen más eredmény született volna” - emelte ki a szakvezető, aki szerint előre kell nézni és több játékosának is rutint kell szereznie. - „Az elit szinthez, amihez tartozni akarunk, sokat kell tanulnunk és edzenünk.”

Az Eurokupában ebben a kiírásban a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A magyarok októberben Törökországot 43-30-ra, Csehországot 31-20-ra legyőzték. A csoportok első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.