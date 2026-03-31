A Győri Audi ETO KC honlapjának keddi híre szerint a felek nem hívják le a 34 éves átlövő egy plusz egy éves szerződésében az opciós jogot, a jobbszélső így az idény végén elhagyja az együttest.

Visszavonul a Győri Audi ETO KC sztárja, Nathalie Hagman

Miért vonul vissza a Győri Audi ETO KC sztárja?

„Nathalie rengeteget tett a klubért ebben az idényben, mind a pályán, mind a pályán kívül példaképként szolgált. Nemcsak a teljesítményével, hanem a hozzáállásával, a munkamoráljával és az öltözőben betöltött szerepével is sokat adott a közösségünknek.

Köszönjük a klubért tett erőfeszítéseit és sok sikert kívánunk neki a kézilabda utáni civil életben, ugyanakkor egyelőre nem búcsúzunk tőle, hiszen az évad legfontosabb része még csak most következik, amelyben rá is fontos szerep hárul.

Bízunk benne, hogy együtt, közösen szép pillanatokkal zárhatjuk ezt az időszakot" - mondta Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Hosszú éveken át megadatott, hogy profi kézilabdázó lehettem, amiért rendkívül hálás és büszke vagyok, de már izgatottan várom, mit tartogat számomra az élet a kézilabda után, mit hoz ez az új fejezet.

Nagyon jól érzem magam Győrben a csapattársakkal, a stábbal és a szurkolókkal, ezért nehéz lesz nem ennek a közösségnek a része lenni. Ugyanakkor boldog vagyok, hogy játékosként az utolsó hónapjaimat még itt, Győrben tölthetem velük, veletek együtt!" - fogalmazott a tavaly nyáron szerződtetett játékos, aki eddig 31 mérkőzésen 101 lőtt gólnál jár ETO-mezben.