Örömhírt jelentett be Kari Brattset Dale. A Győri Audi ETO csapatkapitánya életet adott második gyermekének.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég válogatott kézilabdázó, Kari Brattset Dale a klub tájékoztatása szerint február 25-én adott életet második fiának, Martinnak. A Győri Audi ETO csapatával háromszoros Bajnokok Ligája-győztes beálló és férje, Kristian majd kicsattannak a boldogságtól a fotókon.

Óriási a boldogság a Győri Audi ETO csapatánál
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Óriási a boldogság a Győri Audi ETO csapatánál

A 35 éves norvég beálló családja így már négytagúra bővült.

A győri csapatnál az idei szezonban Martin már a negyedik újszülött: Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória is decemberben számolt be az örömhírről. A magyar válogatott jobbszélső ikerlányoknak adott életet.

