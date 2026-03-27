Henny Reistad sorozatban negyedszer lett az év játékosa a szakportálnál. A Győri ETO két kivétellel az egész csapatot adja.

Szinte csak Győri ETO játékosok az álomcsapatban

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A kézilabda Bajnokok Ligáját elképesztő dominanciával megnyerő Győr kulcsjátékosai nem maradhattak ki a Handball-Planet szakportálnál álomcsapatából. Helyet kapott Bo van Weterint, Bruna de Paula, Dione Housheer, Emili Hovden és Kelly Dulfer is. A sikerkovács Per Johansson pedig az év edzője címet nyerte el a szavazáson.

Az álomcsapat további győri vonatkozása, hogy a legjobb beállónak megválasztott francia Sarah Bouktit nyáron csatlakozik a Győri ETO keretéhez. Az év legjobb játékosának - sorozatban negyedszer - a dán Esbjerg 27 éves norvég balátlövőjét, Henny Reistadot választották.

A hagyományos szavazáson idén is a szurkolók és a szakmai zsűri véleménye döntött.

Az év női álomcsapata:

kapus: Katrine Lunde (norvég, ZRK Crvena zvezda)

balszélső: Bo van Wetering (holland, Győri Audi ETO KC)

balátlövő: Henny Reistad (norvég, Team Esbjerg)

irányító: Bruna de Paula (brazil, Győri Audi ETO KC)

jobbátlövő: Dione Housheer (holland, Győri Audi ETO KC)

jobbszélső: Emilie Hovden (norvég, Győri Audi ETO KC)

beálló: Sarah Bouktit (francia, Metz HB)

védekező játékos: Kelly Dulfer (holland, Győri Audi ETO KC)

edző: Per Johansson (svéd, Győri Audi ETO KC)