A Debrecen búcsúzott a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, mivel a múlt szombati 37-32-es vereség után 34-34-es döntetlent játszott a dán Odense HB otthonában a párharc vasárnapi visszavágóján. Az Odense a címvédő Győri ETO csapatával játszik a negyeddöntőben.

Búcsúzott a DVSC, ellenfelet kapott a Győri ETO a BL-ben

A DVSC teljes kerettel állt fel - de Jovana Jovovic és Hornyák Dóra nem lépett pályára -, a hazaiaktól viszont Signe Andersen, Ingvild Bakkerud, Louise Burgaard, Mie Höjlund és Markéta Jerábková is hiányzott. A hajdúságiak számára az ötgólos hazai vereséget követően reményt adhatott, hogy az Odense a mostani szezonban már négyszer is kikapott saját csarnokában, ráadásul kétszer is kilenc találattal.

A dánok már öt perc után időt kértek, mert sok hibával kezdtek, ezt kihasználva a Debrecen 5-2-re ellépett. Még tíz perc sem telt el, amikor ledolgozták összetettbeli hátrányukat a vendégek (9-4), ekkor viszont megtorpantak, ráadásul a 14. percben Szabó Nina térdsérülés miatt kivált a játékból.

Több mint nyolc perc után talált be ismét a DVSC, egyre nehezebben talált megoldást az Odense javuló védekezésére. A hazaiak ezzel együtt nem tudtak egyenlíteni, sőt újra elkezdett nőni a hátrányuk, és a 28. percben megint öttel vezetett a türelmesen, taktikusan kézilabdázó Debrecen. Aztán másfél perc alatt háromszor is betaláltak a dánok, így a szünetben "csak" 16-13-os előnyben volt a vendégcsapat.

A második félidő elején a hajdúságiak védekezése és visszarendeződése nem működött olyan hatékonyan, mint korábban, ráadásul már négy kihagyott büntetőnél tartott a csapat. Ezt kihasználva a meccs kétharmadánál egyenlített a házigazda, majd 1-0 és 2-1 után - egy 5-1-es sorozat végén - ismét vezetett (23-22).

Egy 3-0-s sorozat végén egy apró reménysugár még felcsillant a debreceniek előtt, de végül Océane Sercien Ugolin kihagyott büntetője miatt meg kellett elégedniük a döntetlennel, pedig tízzel több kapura lövésük volt, mint az előző idény BL-döntősének.