A Debrecen búcsúzott a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, mivel a múlt szombati 37-32-es vereség után 34-34-es döntetlent játszott a dán Odense HB otthonában a párharc vasárnapi visszavágóján. Az Odense a címvédő Győri ETO csapatával játszik a negyeddöntőben.
Búcsúzott a DVSC, ellenfelet kapott a Győri ETO a BL-ben
A DVSC teljes kerettel állt fel - de Jovana Jovovic és Hornyák Dóra nem lépett pályára -, a hazaiaktól viszont Signe Andersen, Ingvild Bakkerud, Louise Burgaard, Mie Höjlund és Markéta Jerábková is hiányzott. A hajdúságiak számára az ötgólos hazai vereséget követően reményt adhatott, hogy az Odense a mostani szezonban már négyszer is kikapott saját csarnokában, ráadásul kétszer is kilenc találattal.
A dánok már öt perc után időt kértek, mert sok hibával kezdtek, ezt kihasználva a Debrecen 5-2-re ellépett. Még tíz perc sem telt el, amikor ledolgozták összetettbeli hátrányukat a vendégek (9-4), ekkor viszont megtorpantak, ráadásul a 14. percben Szabó Nina térdsérülés miatt kivált a játékból.
Több mint nyolc perc után talált be ismét a DVSC, egyre nehezebben talált megoldást az Odense javuló védekezésére. A hazaiak ezzel együtt nem tudtak egyenlíteni, sőt újra elkezdett nőni a hátrányuk, és a 28. percben megint öttel vezetett a türelmesen, taktikusan kézilabdázó Debrecen. Aztán másfél perc alatt háromszor is betaláltak a dánok, így a szünetben "csak" 16-13-os előnyben volt a vendégcsapat.
A második félidő elején a hajdúságiak védekezése és visszarendeződése nem működött olyan hatékonyan, mint korábban, ráadásul már négy kihagyott büntetőnél tartott a csapat. Ezt kihasználva a meccs kétharmadánál egyenlített a házigazda, majd 1-0 és 2-1 után - egy 5-1-es sorozat végén - ismét vezetett (23-22).
Egy 3-0-s sorozat végén egy apró reménysugár még felcsillant a debreceniek előtt, de végül Océane Sercien Ugolin kihagyott büntetője miatt meg kellett elégedniük a döntetlennel, pedig tízzel több kapura lövésük volt, mint az előző idény BL-döntősének.
Thale Rushfeldt Deila kilenc, Viola Leuchter nyolc góllal, Yara ten Holte 14 védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Tóvizi Petra hat, Alicia Toublanc, Ines Ivancok-Soltic és Kristin Thorleifsdottir négy-négy alkalommal talált be, Jessica Ryde nyolc, Adrianna Placzek két lövést védett.
A címvédő Győri Audi ETO KC csoportgyőztesként automatikusan a negyeddöntőbe jutott. A tavaly BL-döntős dánok április 18-án vagy 19-én fogadják a magyar csapatot a negyeddöntő első mérkőzésén, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor az Audi Arénában.
Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó:
Odense HB (dán)-DVSC Schaeffler 34-34 (13-16)
lövések/gólok: 49/34, illetve 59/34
gólok hétméteresből: 4/3, illetve 7/2
kiállítások: 2, illetve 6 perc
továbbjutott: az Odense, 71-66-os összesítéssel