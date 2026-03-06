A stuttgartiak sikere nem mindennapi: a 22. egymás elleni Bundesliga-mérkőzésükön most először tudták két vállra fektetni a kieli óriást, Imre Bence csapatát.
Imre Bence nem szerzett gólt, újra elhasalt a Kiel
A mérkőzésen Kai Häfner gyorsan megadta az alaphangot: 51 másodperc után bombázott a hálóba, ami a Stuttgart első gólja mellett a rutinos játékos 2000. mezőnygólját is jelentette a német élvonalban.
Ezzel a 36 éves klasszis olyan nevek mellé iratkozott fel a dicsőségfalra, mint Kyung-Shin Yoon vagy Holger Glandorf. Häfner formája egyébként is félelmetes: a góllövőlistán jelenleg csak Mathias Gidsel tudja megelőzni.
A Kiel számára ez a hét egy érzelmi és fizikai hullámvasút volt.
A múlt hétvégén hazai pályán szenvedett megsemmisítő, 34–26-os vereséget a Gummersbachtól, ami a klub történetének a legsúlyosabb hazai fiaskója volt 47 év után.
Ehhez képest kedden az Európa-ligában még úgy tűnt, a kieliek visszatalálnak a helyes útra: a spanyol Irún 27–20-as legyőzésével beverekedték magukat a negyeddöntőbe.
A bajnoki javításra azonban kevesebb mint 48 órájuk maradt, ráadásul Eric Johansson és Lukas Laube betegség miatt nem tudott pályára lépni Stuttgartban.
A totális szétesés
Pedig a meccs elején még úgy tűnt, a papírforma érvényesül. A 20. percben 10–7-re vezetett a Kiel, a szünetre pedig kétgólos előnnyel vonulhattak Imre Bencéék.
Aztán valami végleg elszakadt. A Stuttgart egy kíméletlen, 8–2-es rohanással állva hagyta a rekordbajnokot, az 50. percre pedig már 27–21 állt az eredményjelzőn.
A kieli támadójáték – Imre Bencét is bevetve – teljesen meddővé vált, percekig tartó gólcsend sokkolta az északiakat.
Magyarázhatatlan kudarc
A hajrában már csak az eredmény kozmetikázására futotta a vendégektől. A Stuttgart 32–27-es győzelme klubtörténeti pillanat, a Kielnél viszont kongatják a vészharangot.
Hendrik Pekeler a lefújás után értetlenül állt az események előtt. „Ismét elveszítettük a fonalat a második félidőben, ami számunkra is megmagyarázhatatlan” – idézte a Bild a csalódott beállóst.
Egymás utáni második fájó vereségével a Kiel lemaradhat a Bajnokok Ligája-indulásról, jelenleg csak ötödik a Bundesligában, hátránya négy pont a második helyen, még BL-t érő pozícióban álló Füchse Berlin mögött. Ahogyan a Magyar Nemzet emlékeztetett, mindez a magyar válogatott jobbszélsőt már nem fogja érinteni, Imre Bence a nyártól hazatér, és a Veszprém játékosa lesz.