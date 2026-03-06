Live
Hatalmas meglepetés született a német kézilabda-bajnokságban: a TVB Stuttgart 32–27-re legyőzte a rekordbajnok THW Kiel csapatát. A vereség azért is különösen fájó, mert a Kiel keretében ott volt a magyar válogatott szélső, Imre Bence is, de ezen az estén ő sem tudott segíteni a széteső sztárcsapaton, amely egyetlen hét alatt két történelmi pofont is benyelt.

A stuttgartiak sikere nem mindennapi: a 22. egymás elleni Bundesliga-mérkőzésükön most először tudták két vállra fektetni a kieli óriást, Imre Bence csapatát. 

Imre Bence az Európa-ligában öt gólt szerzett, a Stuttgart ellen azonban nem talált be Fotó: FRANK MOLTER / DPA
Imre Bence az Európa-ligában öt gólt szerzett, a Stuttgart ellen azonban nem talált be
Fotó: FRANK MOLTER / DPA

Imre Bence nem szerzett gólt, újra elhasalt a Kiel

A mérkőzésen Kai Häfner gyorsan megadta az alaphangot: 51 másodperc után bombázott a hálóba, ami a Stuttgart első gólja mellett a rutinos játékos 2000. mezőnygólját is jelentette a német élvonalban.

Ezzel a 36 éves klasszis olyan nevek mellé iratkozott fel a dicsőségfalra, mint Kyung-Shin Yoon vagy Holger Glandorf. Häfner formája egyébként is félelmetes: a góllövőlistán jelenleg csak Mathias Gidsel tudja megelőzni.

A Kiel számára ez a hét egy érzelmi és fizikai hullámvasút volt.

A múlt hétvégén hazai pályán szenvedett megsemmisítő, 34–26-os vereséget a Gummersbachtól, ami a klub történetének a legsúlyosabb hazai fiaskója volt 47 év után.

Ehhez képest kedden az Európa-ligában még úgy tűnt, a kieliek visszatalálnak a helyes útra: a spanyol Irún 27–20-as legyőzésével beverekedték magukat a negyeddöntőbe.

A bajnoki javításra azonban kevesebb mint 48 órájuk maradt, ráadásul Eric Johansson és Lukas Laube betegség miatt nem tudott pályára lépni Stuttgartban.

A totális szétesés

Pedig a meccs elején még úgy tűnt, a papírforma érvényesül. A 20. percben 10–7-re vezetett a Kiel, a szünetre pedig kétgólos előnnyel vonulhattak Imre Bencéék.

Aztán valami végleg elszakadt. A Stuttgart egy kíméletlen, 8–2-es rohanással állva hagyta a rekordbajnokot, az 50. percre pedig már 27–21 állt az eredményjelzőn.

A kieli támadójáték – Imre Bencét is bevetve – teljesen meddővé vált, percekig tartó gólcsend sokkolta az északiakat.

Magyarázhatatlan kudarc

A hajrában már csak az eredmény kozmetikázására futotta a vendégektől. A Stuttgart 32–27-es győzelme klubtörténeti pillanat, a Kielnél viszont kongatják a vészharangot.

Hendrik Pekeler a lefújás után értetlenül állt az események előtt. „Ismét elveszítettük a fonalat a második félidőben, ami számunkra is megmagyarázhatatlan” – idézte a Bild a csalódott beállóst.

Egymás utáni második fájó vereségével a Kiel lemaradhat a Bajnokok Ligája-indulásról, jelenleg csak ötödik a Bundesligában, hátránya négy pont a második helyen, még BL-t érő pozícióban álló Füchse Berlin mögött. Ahogyan a Magyar Nemzet emlékeztetett, mindez a magyar válogatott jobbszélsőt már nem fogja érinteni, Imre Bence a nyártól hazatér, és a Veszprém játékosa lesz.

