A legrangosabb európai klubsorozat, az Euroliga honlapja szerint a válogatott center, Juhász Dorka több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.

Juhász Dorka nem mindennapi elismerést kapott

Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

Juhász Dorka szárnyal

A 26 éves játékos a múlt hónapban

átlagosan 18,7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el

- írja az MTI.

A Galatasaray kedd este hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc - amelynek tétje az elődöntőbe jutás - harmadik, utolsó meccsét.