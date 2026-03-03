Live
itt az újabb fantasztikus elismerés. A Galatasarayt erősítő Juhász Dorka lett február legjobb játékosa a női kosárlabda Euroligában.

A legrangosabb európai klubsorozat, az Euroliga honlapja szerint a válogatott center, Juhász Dorka több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.

Juhász Dorka nem mindennapi elismerést kapott
Juhász Dorka nem mindennapi elismerést kapott
Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

Juhász Dorka szárnyal

A 26 éves játékos a múlt hónapban

 átlagosan 18,7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el

 - írja az MTI.

A Galatasaray kedd este hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc - amelynek tétje az elődöntőbe jutás - harmadik, utolsó meccsét.

