itt az újabb fantasztikus elismerés. A Galatasarayt erősítő Juhász Dorka lett február legjobb játékosa a női kosárlabda Euroligában.
A legrangosabb európai klubsorozat, az Euroliga honlapja szerint a válogatott center, Juhász Dorka több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.
Juhász Dorka szárnyal
A 26 éves játékos a múlt hónapban
átlagosan 18,7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el
- írja az MTI.
A Galatasaray kedd este hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc - amelynek tétje az elődöntőbe jutás - harmadik, utolsó meccsét.
