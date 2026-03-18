A Juhász Dorka vezette magyarok végig hatalmas energiával és önbizalommal kosárlabdáztak a törökök ellen, és a pályán is látszott, hogy pontosan tudják, mi a tét. Völgyi Péter együttese ezzel három győzelemmel és két vereséggel, a csoport második helyén harcolta ki a részvételt a világbajnokságra.

Juhász Dorka végig remekül játszott az isztambuli vb-selejtezősorozaton

Juhász Dorka vezérként vitte a hátán a csapatot

Juhász Dorka kulcsszerepet játszott a sorsdöntő mérkőzésen: 24 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt, és végig vezérként irányította a magyar csapatot. A válogatott nem roppant meg a nyomás alatt, sőt, kifejezetten felszabadultan, mi több, extázisban játszott.

A játékos remeklésének értékét tovább növeli, hogy a selejtezőtornán nyújtott teljesítménye alapján bekerült az All-Star ötösbe. Ez különösen nagy elismerés egy olyan tornán, ahol a magyaroknak Ausztrália, Kanada, Japán, Törökország és Argentína ellen kellett helytállniuk.

Juhász: Nagyon nagy boldogság van Isztambulban

Juhász Dorka a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben beszélt az érzéseiről, és szavai jól megmutatják, mekkora jelentősége van ennek a sikernek.

„Nagyon nagy boldogság van, úgy gondolom, itt Isztambulban mindannyiunknak, óriási szó ez, hogy majdnem 30 év után kijutottunk a vb-re. A lányokban nem volt kétség, úgy mentünk neki ennek a mérkőzésnek, hogy szerintem érződött ez a magabiztosság, és tudtuk, bármi lesz az előző meccseken, nyerni szeretnénk a törökök ellen. Szuper volt nézni, ahogy játszottunk, mindenki hozzátett, aki a pályára lépett, és extázisban tudtunk kosarazni. Nagyon boldog vagyok, szerintem megérdemeltük az előző évek miatt, és amit ott (a 22 pontos előnyből elbukott olimpiai selejtezőn – a szerk.) egy kicsit elrontottunk, azt most ki tudtuk javítani. Az már a múlté, nagyon örülök, hogy tudunk menni Berlinbe. Most kicsit ünneplünk, aztán dolgozunk tovább.”

A Rátgéber Akadémia is büszkén ünnepel

A történelmi sikerre a Rátgéber Kosárlabda Akadémia is reagált, hiszen közösségi oldalán külön gratulált Juhász Dorkának, aki egykori növendékként újabb fontos mérföldkövet ért el pályafutásában. Nemcsak a vb-kijutás, hanem az All-Star-csapatba kerülés miatt is záporoztak a gratulációk.