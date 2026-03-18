A Juhász Dorka vezette magyarok végig hatalmas energiával és önbizalommal kosárlabdáztak a törökök ellen, és a pályán is látszott, hogy pontosan tudják, mi a tét. Völgyi Péter együttese ezzel három győzelemmel és két vereséggel, a csoport második helyén harcolta ki a részvételt a világbajnokságra.
Juhász Dorka vezérként vitte a hátán a csapatot
Juhász Dorka kulcsszerepet játszott a sorsdöntő mérkőzésen: 24 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt, és végig vezérként irányította a magyar csapatot. A válogatott nem roppant meg a nyomás alatt, sőt, kifejezetten felszabadultan, mi több, extázisban játszott.
A játékos remeklésének értékét tovább növeli, hogy a selejtezőtornán nyújtott teljesítménye alapján bekerült az All-Star ötösbe. Ez különösen nagy elismerés egy olyan tornán, ahol a magyaroknak Ausztrália, Kanada, Japán, Törökország és Argentína ellen kellett helytállniuk.
Juhász: Nagyon nagy boldogság van Isztambulban
Juhász Dorka a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben beszélt az érzéseiről, és szavai jól megmutatják, mekkora jelentősége van ennek a sikernek.
„Nagyon nagy boldogság van, úgy gondolom, itt Isztambulban mindannyiunknak, óriási szó ez, hogy majdnem 30 év után kijutottunk a vb-re. A lányokban nem volt kétség, úgy mentünk neki ennek a mérkőzésnek, hogy szerintem érződött ez a magabiztosság, és tudtuk, bármi lesz az előző meccseken, nyerni szeretnénk a törökök ellen. Szuper volt nézni, ahogy játszottunk, mindenki hozzátett, aki a pályára lépett, és extázisban tudtunk kosarazni. Nagyon boldog vagyok, szerintem megérdemeltük az előző évek miatt, és amit ott (a 22 pontos előnyből elbukott olimpiai selejtezőn – a szerk.) egy kicsit elrontottunk, azt most ki tudtuk javítani. Az már a múlté, nagyon örülök, hogy tudunk menni Berlinbe. Most kicsit ünneplünk, aztán dolgozunk tovább.”
A Rátgéber Akadémia is büszkén ünnepel
A történelmi sikerre a Rátgéber Kosárlabda Akadémia is reagált, hiszen közösségi oldalán külön gratulált Juhász Dorkának, aki egykori növendékként újabb fontos mérföldkövet ért el pályafutásában. Nemcsak a vb-kijutás, hanem az All-Star-csapatba kerülés miatt is záporoztak a gratulációk.
A kommentmezőben is jól látszik, mekkora örömet okozott a magyar szurkolóknak a siker. Volt, aki azt írta: „Nem lepődnék meg, ha Berlin magyar város lenne egy kis időre ősszel…”, más Juhász teljesítményét emelte ki, megint más egyszerűen csak annyit üzent: „Szuper voltál. Gratulálok”, vagy éppen „Jó volt látni egy hittel teli erős csapatot!” A humor sem maradt el: egy találó hozzászólás szerint „Törökországban meccs után tényleg Isztam/buli volt!”
A magyar női kosárlabda-válogatott tehát történelmi tettet vitt véghez Isztambulban: 28 év után ismét ott lesz a világbajnokságon, amelyet 2026. szeptember 4. és 13. között rendeznek Berlinben.