A két csapat legutóbb a tavaly decemberi holland-német közös rendezésű kézilabda-világbajnokságon találkozott, akkor a dánok egy drámai meccsen 28-27-re úgy nyertek, hogy volt a találkozónak egy olyan szakasza is, amikor öt góllal vezetett Golovin Vlagyimir együttese.

A női kézilabda-válogatott három hónapja rendkívül szoros meccset játszott a dán csapattal

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A találkozót megelőző hetekben sajnos nem a kézilabdáé volt a főszerep. A kerethirdetés után a szövetségi kapitány elmondta, hogy Fodor Csenge, a Győri Audi ETO KC játékosa azért nem akart csatlakozni a nemzeti csapathoz, mert nem érzi a bizalmat a válogatottnál. Ezt követően a győri szélső is reagált Golovin Vlagyimir szavaira, ebből pedig olyan üzengetés kerekedett, amelybe bekapcsolódott a Győrben kézilabdázó Bruna de Paula, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség is.

A női kézilabda-válogatott hatalmasat harcolt

A mérkőzés előtt a magyar szövetség a vasárnapi nőnap alkalmából az öltözőben elhelyezett virágcsokorral köszöntötte mindkét együttes játékosait. Az év legjobbja, Vámos Petra elismerést vehetett át a kezdő sípszó előtt, miképp a 25 válogatottságot elért Kovács Anett, a nemzeti csapatban ötven meccsen szerepelt Szemerey Zsófi, Albek Anna és Simon Petra, a válogatott mezt már 75-ször felöltő Papp Nikoletta, illetve a száz mérkőzést túlszárnyalt Vámos, Klujber Katrin és Tóvizi Petra is – írja az MTI.

Szemerey Zsófi ezúttal is remekelt a kapuban

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A találkozó elején Szemerey remekül kezdett a kapuban, támadásban viszont döcögősen indult a találkozó magyar szempontból, a lövések és a beállóhoz eljuttatni kívánt labdák sem értek célt. Az első hazai gól négy perc után született meg, Anna Kristensen jól védte a dán kaput, tíz perc után 3-3 állt a tatabányai Multifunciós Csarnok eredményjelzőjén.

A házigazda 4-3-nál vezetett először, Szemerey 62 százalékos védési hatékonyságnál tartott ekkor, őt éltette az arénát közel teljesen megtöltő publikum. Az első félidő második felére a nézők lelkesedése és az iram is visszafogottabb lett, a védelmek és hálóőrök kiváló teljesítményét pedig jól jelezte, hogy a szünetre egyik fél sem érte el a tíz találatot.

Három perc pergett le a második félidőből, amikor az addigi legnagyobb különbség, 12-9-es magyar vezetés alakult ki, ekkor osztották ki az első kétperces kiállítást is a szlovák játékvezetők. A háromgólos dán széria egyenlítést eredményezett ugyan, a vezetést viszont ekkor nem adta át a Golovin-csapat. A 44. percben viszont ismét a dánoké volt az előny (15-16), ebben a periódusban több technikai hiba és kihagyott ziccer akadályozta a magyar találatok számának gyarapodását.