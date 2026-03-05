A két csapat legutóbb a tavaly decemberi holland-német közös rendezésű kézilabda-világbajnokságon találkozott, akkor a dánok egy drámai meccsen 28-27-re úgy nyertek, hogy volt a találkozónak egy olyan szakasza is, amikor öt góllal vezetett Golovin Vlagyimir együttese.
A találkozót megelőző hetekben sajnos nem a kézilabdáé volt a főszerep. A kerethirdetés után a szövetségi kapitány elmondta, hogy Fodor Csenge, a Győri Audi ETO KC játékosa azért nem akart csatlakozni a nemzeti csapathoz, mert nem érzi a bizalmat a válogatottnál. Ezt követően a győri szélső is reagált Golovin Vlagyimir szavaira, ebből pedig olyan üzengetés kerekedett, amelybe bekapcsolódott a Győrben kézilabdázó Bruna de Paula, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség is.
A női kézilabda-válogatott hatalmasat harcolt
A mérkőzés előtt a magyar szövetség a vasárnapi nőnap alkalmából az öltözőben elhelyezett virágcsokorral köszöntötte mindkét együttes játékosait. Az év legjobbja, Vámos Petra elismerést vehetett át a kezdő sípszó előtt, miképp a 25 válogatottságot elért Kovács Anett, a nemzeti csapatban ötven meccsen szerepelt Szemerey Zsófi, Albek Anna és Simon Petra, a válogatott mezt már 75-ször felöltő Papp Nikoletta, illetve a száz mérkőzést túlszárnyalt Vámos, Klujber Katrin és Tóvizi Petra is – írja az MTI.
A találkozó elején Szemerey remekül kezdett a kapuban, támadásban viszont döcögősen indult a találkozó magyar szempontból, a lövések és a beállóhoz eljuttatni kívánt labdák sem értek célt. Az első hazai gól négy perc után született meg, Anna Kristensen jól védte a dán kaput, tíz perc után 3-3 állt a tatabányai Multifunciós Csarnok eredményjelzőjén.
A házigazda 4-3-nál vezetett először, Szemerey 62 százalékos védési hatékonyságnál tartott ekkor, őt éltette az arénát közel teljesen megtöltő publikum. Az első félidő második felére a nézők lelkesedése és az iram is visszafogottabb lett, a védelmek és hálóőrök kiváló teljesítményét pedig jól jelezte, hogy a szünetre egyik fél sem érte el a tíz találatot.
Három perc pergett le a második félidőből, amikor az addigi legnagyobb különbség, 12-9-es magyar vezetés alakult ki, ekkor osztották ki az első kétperces kiállítást is a szlovák játékvezetők. A háromgólos dán széria egyenlítést eredményezett ugyan, a vezetést viszont ekkor nem adta át a Golovin-csapat. A 44. percben viszont ismét a dánoké volt az előny (15-16), ebben a periódusban több technikai hiba és kihagyott ziccer akadályozta a magyar találatok számának gyarapodását.
A skandinávok 18-15-ös vezetésénél felharsant a "Harcoljatok!" a nézőtérről, közel hétperces volt a magyar gólcsend. A vendéglátó - amely az utolsó tíz percen belül majdnem fél percig kettős emberfórban kézilabdázhatott - 16-19-ről mínusz egyre felzárkózott ugyan, újabb hibák azonban megfosztották attól, hogy legyen esélye 2015. december 9. után újra legyőzni Dániát.
A vendégeknek nyolccal kevesebb kapura lövésük volt, végül mégis két találattal legyőzték a 31 kísérletet elhibázó házigazdákat.
A meccs legjobb magyar játékosának megválasztott Szemerey Zsófi 12, a túloldalon Kristensen 21 lövést védett, Mie Höjlund a mezőny legeredményesebbjeként hatszor talált be. A Ferencváros jobbátlövője, Mette Tranborg kétszer volt eredményes, a Győr beállója, Ida-Marie Dahl nem talált be, klubtársa, a balátlövő Kristina Jörgensen viszont háromszor is.
Darabos volt a játék, mert két és fél hónap után találkoztunk újra. AZ edzéseken is szoknunk kellett egymást. De ugyanazt mutattuk ma, mint az edzésen, ez pedig egy ilyen csapat ellen nem fér bele. Folyt a labda, de mintha nem a kapu felé játszottunk volna. Szerencsére, a héten játszunk még velünk egy meccset, ez nagyon jó erőfelmérő lesz”
– értékelt a meccs után az M4 Sport kamerája előtt Vámos Petra, aki a mérkőzés előtt vette át az Év kézilabdázójának járó díjat.
Női Eurokupa, csoportkör, 3. forduló, B csoport:
Magyarország-Dánia 19-21 (9-9)
Tatabánya, 5138 néző, v.: Bocaková, Janosiková (szlovákok)
a magyar gólszerzők: Simon 5, Albek 4, Klujber, Vámos 3-3, Kovács, Csíkos, Petrus, Faragó Lea 1-1
lövések/gólok: 50/19, illetve 42/21
gólok hétméteresből: 3/3, illetve 5/3
kiállítások: 2, illetve 8 perc
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese vasárnap 16 órától Svendborgban újfent megmérkőzik az olimpiai bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes skandinávokkal.
