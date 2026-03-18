A női kézilabda-bajnokságban mindig pikáns egy Fradi–Győr meccs és most komoly előélete is volt a rangadónak. Az FTC-Rail Cargo Hungaria ősszel nagy verésbe szaladt bele, akkor a Győri Audi ETO KC 32-17-re nyert az Audi Arénában, amellyel óriási előnybe került a Fradival szemben a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. A meccsnek így komoly tétje volt, hiszen a Győr tulajdonképpen bebiztosíthatta volna a bajnoki címét.

Az FTC és a Győr is hatalmasat küzdött a női kézilabda-bajnokság szuperrangadóján

A női kézilabda csúcsrangadója az FTC–Győri ETO

A Fradi a rangadó fontosságának megfelelően elevenen kezdett: Hársfalvi Júlia és Simon Petra két góljával már 3–0-ra vezettek, majd erre tudott rápakolni még egyet Klujber Katrin. Bruna de Paula szerezte a győriek első gólját nagyjából öt perc után, majd 4–3-ra visszajött az ETO, amire Dmitrijeva hetesekkel válaszolt, és 8–4-re megint ellépett a Fradi.

A Fradi emberhátrányból gólt lőtt és kapott is, majd Sako tette hozzá a védéseit a győri játékhoz, miközben Ingstad is kapott egy kettő percet, ráadásul győri gól után. A vendégek egy gólra visszajöttek, majd Simon Petra terült el a földön, ami után Per Johansson, a győriek edzője gúnyosan színészkedéssel vádolta.

Ezt követően Sako és Glauser is bravúrokat mutattak be, majd Dmitrijeva hetesével törte meg a rövid gólcsendet. A félidő végén győri részről a szélsők, hazai oldalon Dmitrijeva szállította a gólokat. A hazaiaknál az orosz légiós és Simon Petra is öt gólig jutott a szünetre, a Fradi pedig 14–11-re vezetett.

A második félidő elején sokáig maradt a háromgólos különbség, 18–16-nál jöhetett volna vissza egy gólra az ETO, de Glauser védett bravúrral, ami után Jesper Jensen kért időt.

Végül De Paula negyedik góljával visszajött egyre az ETO, de Klujber gyorsan válaszolt. Az ETO végül 20–20-nál érte utol a Fradit, Kristiansen volt a gólszerző, majd De Paula kapott egy két percet egy pofon után.

Szemerey védése után a vezetésért támadhattak a vendégek, ez Housheer góljával össze is jött, majd Simon Petra hetesből egyenlített.

Órási rohanás kezdődött a meccsen, amiből a Győr jött ki jobban, először 25–23-nál két gól volt az előnye, Dulfer góljával. Erre megint Simon válaszolt.