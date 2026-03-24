A Hírességek Csarnoka is új tagokkal bővül. Hagyományteremtő szándékkal ad otthont Székesfehérvár augusztus 30-án a női és férfi kézilabda Szuperkupa mérkőzéseknek a MET Arénában.

A magyar kézilabda legnagyobb sztárjai csapnak össze Székesfehérváron

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke a keddi sajtótájékoztatón elmondta, azt szeretnék, ha a hazai női és férfi kézilabdázáshoz méltó módon kezdődne el a következő, 2026-2027-es idény. A legjobb magyar csapatok részvételével sorra kerülő két Szuperkupa-mérkőzés mellett köszöntik az 1976-os olimpiai bronzérmes női csapatot, illetve új tagokat iktatnak be a Hírességek Csarnokába.

Az elnök megemlítette, hogy ezen a rendezvényen debütál a kézilabda a MET Arénában, amely már az egyik legfontosabb otthona a magyar jégkorongnak. Úgy vélte, Székesfehérvár kitűnő házigazda lesz, egy igazi sportos város, amely labdarúgásban, jégkorongban és kosárlabdában is nyert már bajnokságot, a női kézilabdacsapat 2005-ben elhódította az EHF-kupát, az idei szezonban pedig újra a bajnokság legjobbjai között szerepel.

Cser-Palkovics András polgármester az aréna multifunkciós jellegét kiemelve hangoztatta, hogy a csarnok a jégkorong, a röplabda és a teke, valamint kulturális események mellett készen áll a kézilabda befogadására. Jelezte, reméli, hogy hosszú éveken keresztül láthatják majd a városban a legjobb magyar kézilabda-együtteseket a bajnoki főpróba részeként a Szuperkupa találkozókon.

Balássi Imre, az NB I-es Kézilabda Liga és az Alba Fehérvár KC elnöke arról beszélt, hogy a városban nagy hagyományai vannak a kézilabdának, a női mellett régen kiváló férfi együttes is szerepelt a hazai bajnokságban. Abban bízik, hogy Európa négy meghatározó csapatának köszönhetően komoly összecsapások lesznek és a hatezres aréna kicsinek bizonyul majd.

A Szuperkupa-meccset a bajnokcsapat és a Magyar Kupa győztese játssza. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes lesz az ellenfele.