Kibédi Péter és Novák Miklós volt P. Fülöp Gábor vendége. Mindhárman jártasak a kézilabda világában, ahol a Veszprém és a Szeged is kellemetlen meglepetést okozott a rajongók számára. Novák Miklós szerint motivációs gondok lehetnek Veszprémben, ami a BL-ben mutatott, közelmúltbeli mélypontot okozta, ami utlimátumot vont maga után.

A Veszprém-Szeged páros nem azt hozza a kézilabda rajongói számára, amit megszoktunk

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Új szemlélet kell a magyar kézilabda csúcsán?

A műsor vendégei szerint hiányoznak a magyarok a One Veszprém és a OTP Bank-PICK Szeged csapataiból, a külföldi sztárok pedig hiába élvezik az életet a topkluboknál, nem tudnak "meghalni" a csapatért.

A kézilabdában nincs akkora pénz, mint a labdarúgásban, ezért könnyen csődbe mehetnek azok a csapatok, amelyek arra építenek, hogy a legjobbakat összevásárolják, ráadásul a szerződéseket is akár már évekkel előre is bejelentik, így nincs nagy mozgástere a klubvezetőknek.

Természetesen szóba került a női kézilabda-válogatott helyzete is, ahol Klujber Katrin borította a bilit.

