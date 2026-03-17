Az elmúlt tíz évben a legrosszabb eredményét érte el a Veszprém a kézilabda Bajnokok Ligájában, de Szegeden sincsen minden rendben. Eközben a női kézilabda-válogatottnál sem pontosan úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt mindenki szeretné. Ezeknek is köszönhetően ezúttal a kézilabda volt a Szpíker Korner fő témája.

Kibédi Péter és Novák Miklós volt P. Fülöp Gábor vendége. Mindhárman jártasak a kézilabda világában, ahol a Veszprém és a Szeged is kellemetlen meglepetést okozott a rajongók számára. Novák Miklós szerint motivációs gondok lehetnek Veszprémben, ami a BL-ben mutatott, közelmúltbeli mélypontot okozta, ami utlimátumot vont maga után.

A Veszprém-Szeged páros nem azt hozza a kézilabda rajongói számára, amit megszoktunk
Új szemlélet kell a magyar kézilabda csúcsán?

A műsor vendégei szerint hiányoznak a magyarok a One Veszprém és a OTP Bank-PICK Szeged csapataiból, a külföldi sztárok pedig hiába élvezik az életet a topkluboknál, nem tudnak "meghalni" a csapatért. 

A kézilabdában nincs akkora pénz, mint a labdarúgásban, ezért könnyen csődbe mehetnek azok a csapatok, amelyek arra építenek, hogy a legjobbakat összevásárolják, ráadásul a szerződéseket is akár már évekkel előre is bejelentik, így nincs nagy mozgástere a klubvezetőknek. 

Természetesen szóba került a női kézilabda-válogatott helyzete is, ahol Klujber Katrin borította a bilit.

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.

Nézze meg, milyen következtetésre jutottunk a magyar kézilabda helyzetét illetően:

 

 

