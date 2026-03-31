Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Ötvenévesen elhunyt Eduard Koksarov olimpiai és világbajnok orosz kézilabdázó, a Meskov Breszt vezetőedzője.

A hírről a fehérorosz klub honlapja számolt be kedden. Az orosz kézilabdázó 1996 és 2012 között szerepelt a nemzeti csapatban, amellyel 1997-ben világbajnoki, 2000-ben pedig olimpiai aranyérmet nyert – számolt be róla az MTI.

Elhunyt a legendás orosz kézilabdázó, Eduard Koksarov
Elhunyt a legendás orosz kézilabdázó, Eduard Koksarov
Fotó: mondo.ba

Meghalt a legendás orosz kézilabdázó

Koksarov klubszinten is szép sikereket ért el, a szlovén Celje együttesével 2004-ben Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett. Ezek mellett van még egy ötkarikás bronza (2004), továbbá egy vb- (1999) és egy Európa-bajnoki ezüstje (2000) is a válogatottal.

A Breszt kézilabdacsapatát 2023 óta irányította, halálának okáról nem számolt be az egyesület.

 

