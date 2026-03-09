Egy héten belül kétszer kapott ki Dániától Golovin Vlagyimir csapata. A női kézilabda-válogatott márciusi összetartása nem tűnik túlságosan sikeresnek, Klujber Katrin szavai alapján pedig van mit megbeszélni a csapaton belül.

Klujber Katrin szerint így nem mehet tovább

Fotó: Claus Fisker / MTI/EPA/Ritzau

A Ferencvárosi TC jobbátlövője arról beszélt a dánok elleni vasárnapi összecsapást követően, hogy valami nincs rendben a csapaton belül. Erre pedig a lehető leghamarabb megoldást kell találni, mert letértek arról az útról, ami a válogatottat jellemezte a 2024-es Európa-bajnokságon, amelyen bronzérmet nyertek.

„Már nem is foglalkozom azzal, mi volt velem, mert ez a két meccs nagyon fontos lett volna, hogy gyakoroljuk, megmutassuk, mit tudunk, és inkább csalódott vagyok és egy kicsit ideges is, hogy egyik mérkőzésen sem ezt tettük” – fogalmazott Klujber az M4 Sportnak.

Otthon is már látszódott, lehet, hogy itt voltak más problémák, amikről nem szeretnék beszélni, viszont most azt érzem, inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Azt érzem, hogy amikor nálam van a labda, én oldjam meg, de labda nélkül, lendület nélkül nem megy, akkor utána mástól is ezt várjuk és nincs az a csapatjáték, ami mondjuk az Európa-bajnokságon volt.”

A párizsi olimpián, és a 2024-es Eb-n is az álomcsapatba választott Klujber szerint jelenleg nincs meg a csapatban a labda nélküli mozgás és a kellő lendület az akciók befejezéséhez. Kiemelte, hogy a következő válogatott összetartáson át kell beszélniük a felmerülő problémákat. A megoldáshoz pedig minden játékosra szükség van.

„Ez így biztos, hogy nem mehet tovább. Ezt mi is tudjuk, úgyhogy a következő alkalom biztosan arról fog szólni, hogy a kommunikáció mindenki között működjön, illetve az az akarat, a küzdelem a pályán, ami eddig mi voltunk, együtt a csapatmunka. Mi másként nem fogunk tudni eredményeket elérni és mindenkinek, az új játékosoknak és nekünk is ugyanúgy vissza kell találni erre, hogy elhiggyük, hogy együtt tudjuk megcsinálni, és ehhez nagyon sok munka kell” – mondta Klujber.