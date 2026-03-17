Varga Alíz, az NKA Universitas Pécs magasembere Isztambulban, a selejtezőtorna kellős közepén ünnepli a születésnapját. A köszöntés már reggel megérkezett a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől (MKOSZ), de az igazi ajándékot az eredmények hozhatják meg. Ritka pillanat egy sportoló életében, amikor az esti lefekvéskor dől el, hogy a születésnapi „csomagban” egy világbajnoki repülőjegy lapul-e, vagy a kosárlabda-selejtezők keserű tapasztalata.

Felváltva vezetett a két csapat az előző kosárlabda-meccsen

A válogatott nem sétagaloppal jutott el az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésig. A vasárnapi, Argentína elleni mérkőzés maga volt a kosárlabda-dráma: a vezetés 24 alkalommal cserélt gazdát, a döntés pedig csak hosszabbításban született meg.

Völgyi Péter szövetségi kapitány elismerte, büszke a csapatára, mert a legfontosabb pillanatokban, a fáradtság ellenére is higgadt maradt.

Éppen a végjátékban sikerült kijavítani azokat a hibákat, amelyekkel korábban többször is visszaengedtük az argentinokat

– mondta, hozzátéve, hogy a győzelem után azonnal a törökök elleni felkészülés került a középpontba.

Csatasebek, ultrahang és harckészültség

A sikernek ára volt. Az MKOSZ által közzétett képeken is látszik, hogy a szakmai stáb és az orvosi csapat folyamatosan dolgozik a játékosok regenerálásán. Van, aki ultrahangos kezelést kap, mások kompressziós eszközökkel próbálják frissíteni az izmaikat a mindent eldöntő mérkőzés előtt.

Juhász Dorka sincs teljesen rendben, az ujja sérült meg a korábbi meccseken.

A torna ezen szakaszában már mindenkinek fáj valamije, de nem foglalkozom vele, erre a negyven percre félreteszem

– mondta határozottan a Galatasaray légiósa.

A forgatókönyvek és a kegyetlen matek

A magyar csapat sorsa kedd este dől el (a 18.30-kor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti), de a kijutási matek már korábban elkezdődik. Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re. A mieink helyzetében három kedvező forgatókönyv kínál biztos kijutást: ha Argentína legyőzi Japánt, ha Kanada felülmúlja Ausztráliát, vagy ha Magyarország este megveri Törökországot.