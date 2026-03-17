Vasárnap este Ausztrália egy szoros mérkőzésen végül három ponttal legyőzte Törökországot az isztambuli női vb-selejtező negyedik játéknapjának utolsó találkozóján, így megvan a csoport állása az utolsó játéknap előtt. A magyar női kosárlabda-válogatott két győzelemmel és két vereséggel jelenleg a kijutást érő negyedik helyen áll holtversenyben a második helyezett Kanadával és a harmadik Törökországgal. Az utolsó, keddi játéknapon a magyarok a törökökkel, az utolsó két helyen álló Japán és Argentína pedig egymás ellen játszik, ezért elég egyértelmű lett a helyzet: egyetlen forgatókönyvet kell elkerülnie a csapatnak, a Kanada-Japán-Magyarország hármas holtversenyt. Ekkor ugyanis ezt a hármas holtversenyt az utolsó helyen zárná a magyar válogatott, így ötödik lenne, ami azt jelentené, hogy nem lehetne ott a világbajnokságon.

A magyar női kosárlabda-válogatott Törökország ellen lép pályára

Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

A magyar női kosárlabda-válogatott történelmi tettre készül

A magyar válogatott kedden három forgatókönyv esetén juthat ki 28 év után ismét a világbajnokságra:

Ha Argentína legyőzi a nap első találkozóján Japánt (ebben az esetben a magyar válogatott Argentínával kerülhet holtversenybe, vagy egy Kanada-Argentína-Magyarország hármas holtverseny lehet, de ebben a magyar együttes jobban áll a dél-amerikaiaknál)

Ha Kanada legyőzi a nap második találkozóján Ausztráliát (így Kanadával nem lehet a csapat holtversenyben a 3-4-5. helyeken, a Japán és az Argentína elleni összevetéseket pedig az egymás elleni miatt hozza Magyarország)

Ha legyőzi a magyar csapat Törökországot (ez esetben a többi eredményt nem is kell nézni)

Természetesen a harmadik forgatókönyv lenne a legjobb és mellette ez a legegyszerűbb is, ha hazai pályán megvernénk a rendezőket és úgy jutunk ki a vb-re, mert ebben az esetben teljesen mindegy, hogy a többiek kivel, mit játszottak, és nem kell a matekkal foglalkozni. A magyar-török meccs lesz a keddi nap legvégén (18.30-kor kezdődik majd), így a mieink pontosan tudják, hogy már esetleg kijutottak a tornára, vagy mindenképpen győzni kell a törökök ellen a világbajnoksághoz.