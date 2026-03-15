Völgyi Péter kosárválogatottja vasárnap hosszabbítás után 92-81-re legyőzte Argentínát, és abban bizakodott, hogy a folytatásban a kanadaiak megverik Japánt. Ebben az esetben ugyanis a 2/2-es mérleggel álló magyarok már biztosan ott lettek volna a vb-n.

A kanadai kosárválogatott nagy meglepetésre kikapott a japán csapattól

Fotó: Beyza Comert/Anadolu via AFP

Az első három meccsüket elvesztő ázsiaiak azonban rácáfoltak a papírformára, és 66-62-re legyőzték Kanadát. Az MTI azt írja, hogy ez azt jelenti, hogy a magyarok kijutása kedden dől el.

A nemzeti csapat az utolsó fordulóban kedden magyar idő szerint 18.30 órától a házigazdákkal csap össze és amennyiben azt megelőzően Argentína legyőzi Japánt, vagy Kanada az ausztrálokat, akkor Juhász Dorkáék már tét nélkül léphetnek pályára, ellenkező esetben viszont - azaz japán és ausztrál siker után - győzniük kell a vb-szereplésért a törökök ellen.

Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re.