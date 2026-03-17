Kedd délután folytatódott az Isztambulban zajló női kosárlabda világbajnoki selejtezősorozat, melynek utolsó napján a magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a folytatást. Juhász Dorkáék ugyanis hosszabbítás után győzték le Argentína legjobbjait, vagyis három forgatókönyv is kialakult, melyek ahhoz vezethettek, hogy női válogatottunk kijusson a világbajnokságra. Nos, a keddi első mérkőzés után kimondhatjuk, hogy egy verzió elúszott.

Japán remek napot fogott ki a kosárlabda vb-selejtezőn

Fotó: HAKAN AKGA14N / ANADOLU

Argentína nem tett szívességet a magyaroknak a kosárlabda vb-selejtezőn

Mint azt korábban ismertettük, a magyar válogatott eredménytől függetlenül juthatott volna ki a világeseményre, amennyiben Argentína legyőzi Japánt, viszont ez nem történt meg. Az ázsiaiak nem sok esélyt adtak a dél-amerikai együttesnek, amely két negyed alatt mindössze 16 pontot hozott össze. A végeredmény 83-39 lett Japán javára, vagyis a magyarok szeme a 15:30-kor kezdődő Ausztrália-Kanada-mérkőzésre szegeződhet.

A matek egyszerű, amennyiben kedd délután a kanadai kosárlabda-válogatott legyőzi az ausztrálokat, úgy Völgyi Péter együttese a 18:30-as törökök elleni meccs eredményétől függetlenül jut ki a vb-re. Hozzá kell tenni, hogy a kanadaiak dolga egyáltalán nem lesz egyszerű, mivel Ausztrália a csoport első helyéről várhatja a mérkőzést, viszont már kijutott a világbajnokságra, így beleférhet egy esetleges vereség.