Gasper Okorn szövetségi kapitány kosárlabda-válogatottja a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikációban, november végén 89-52-re verte a tavaly Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen, aztán pedig Belgiumban diadalmaskodott 87-85-re.

A magyar kosárválogatott a szombathelyi szoros meccs után ezúttal 19 ponttal kapott ki

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Eredmény, G csoport, 4. forduló:

Franciaország - Magyarország 98-79 (25-16, 30-19, 19-24, 24-20)

pontszerzők: Noua 21, Okobo 18, Francisco 17, Mokoka 15, Cornelle 7, Bouteille 5, Sene 5, Hoard 3, Pons 3, Lacombe 2, M'Baye 1, Ayayi 1, illetve Perl 18, Golomán 16, Filipovity 10, Valerio-Bodon 8, Maronka 6, Somogyi 6, Meleg 5, Pongó 4, Lukács 2, Váradi 2, Flasár 2.

Ezúttal sima kosárgyőzelmet arattak a franciák

A pénteki folytatásban a magyarok végig tartották a lépést riválisukkal, és öt másodperccel a vége előtt még 71-71-es döntetlenre álltak, csakhogy a slusszpoén a franciáké lett: Sylvain Francisco két másodperccel a dudaszó előtt bedobta a vendégek győztes hármasát.

A Le Mans-i csatában sem állt rendelkezésre magyar részről a honosított Nate Reuvers (euroligás kötelezettségei miatt), továbbá a sérült Benke Szilárd, Vojvoda Dávid, Pallai Tamás és Tanoh Dez András. A Spanyolországban légióskodó Golomán György pedig kisebb bokasérüléssel vállalta a játékot.

A hatezer férőhelyes Antares Arenában rendezett visszavágón a magyarok két és fél perc elteltével, 8-0-nál találtak be először, 16-4-nél pedig Gasper Okorn időt kért.

A fizikai fölényüket remekül kihasználó házigazdák mindkét palánk alatt egyeduralkodók voltak, emellett a 15. percben már hét triplánál jártak.

A Golomán vezette magyarok erejéből annyi telt, hogy eleinte sikerült 10-12 ponton tartaniuk a hátrányt, amely azonban három perccel később 22-re nőtt. A nagyszünetben pedig 55-35 volt az állás.

Somogyit lecserélték, Perl remekelt

Egy ideig a térfélcsere után sem változott a meccs képe, Frederic Fauthoux együttese könnyedén őrizte a 20-25 pontos különbséget, aztán a Hamburgban kosarazó Maronka Zsombor révén 18 pontra felzárkóztak a magyarok. A múlt hétvégi Magyar Kupa négyes döntő legjobbjává választott Somogyi Ádám négy személyi hibával és két dobott ponttal a kispadra kényszerült, ám Perl Zoltánnak helyén volt a szíve, és kisvártatva 10 pontra csökkent a távolság. A 74-59-ről induló zárószakaszban megint 18 ponttal elléptek az elképesztően triplázó hazaiak, innen pedig már nem volt visszaút a keményen küzdő magyarok számára. A vendégek legjobbja Perl lett 18 ponttal.

Mivel a csoport másik meccsén a finnek hazai pályán 78-75-re verték a belgákat, az északiak és a franciák már biztosan továbbjutottak a csoportból.

A magyarok az ötödik fordulóban, július elején Finnországban folytatják a kvalifikációt.