Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Lakers hazai pályán gázolta el a Brooklynt, de az este nem a sima sikerről, hanem a soha nem látott rekordokról szólt. LeBron James történelmi gólpasszt adott Bronnynak.

Történelmi gólpasszt és újabb Luka Doncic-parádét láthatott a közönség. A Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets mérkőzésen az NBA pénteki játéknapján olyan dolog történt, amit korábban soha nem látott a világ. Ilyen még a legendás LeBron James-szel sem történt.

LeBron James a fiának adott gólpasszt
LeBron James a fiának adott gólpasszt
Fotó: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James a fiának adott gólpasszt

A kaliforniaiak szlovén sztárja 41 ponttal vette ki a részét a 116-99-es hazai sikerből, immár 33,6 pontos átlaggal vezeti a mesterlövészek rangsorát, és az utóbbi 12 meccsén rendre legalább 30 pontig jutott. A Lakers az elmúlt 12 találkozóján csak egyszer maradt alul, míg a Nets sorozatban 10 vereségnél tart, és az utóbbi 22 összecsapásából 20-adszor kapott ki.

A házigazdák veterán sztárja, a 41 éves LeBron James a második negyedben gólpasszt adott fiának, Bronnynak, ez volt az NBA-történelem első apa-fia asszisztja.

A Cleveland Cavaliers hazai pályán 149-128-ra verte a vendég Miami Heatet, ami pontmennyiség ezsmpontjából klubrekord-beállítás az alapszakaszban. A Los Angeles Clippers úgy nyert az Indiana Pacers otthonában 114-113-ra, hogy Kawhi Leonard 0.4 másodperccel a vége előtt dobta be a győztes kosarat.

A címvédő Oklahoma City Thunder 131-113-mal küldte haza a rájátszásról lemaradó Chicago Bullst, a második negyedben egy 22-0-ás rohammal előrukkolva. Az előző idény legjobbjává választott Shai Gilgeous-Alexander 25 ponttal járult hozzá a sikerhez, így sorozatban 134. meccsén ért el legalább 20 pontot, és tovább javította saját rekordját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!