Megtörtént a sorsolás. Hétfő délután kiderült, hogy a 2026-os női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében az ETO a Ferencváros ellen, míg a Mosonmagyaróvár a DVSC ellen lép pályára Tatabányán.

Az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában készítettek el a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének párosítását, melyet május 2-án és 3-án rendeznek a Tatabányán. A legjobb négy közé természetesen a Ferencváros és az ETO is bejutottak, míg a másik két résztvevő a DVSC és Mosonmagyaróvár lesz az elődöntőkben.

A Győri ETO sorozatban huszonnegyedszer jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe
A Győri ETO sorozatban huszonnegyedszer jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Kisorsolták a Magyar Kupa négyes döntőjét

A sorsolást hétfő délután, az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában tartották meg, melyben Paál László, az FTC sportigazgatója, Fodor Csenge, az ETO erőssége, Ábrók Zsolt, a DVSC ügyvezetője és Tóth Eszter, a Mosonmagyaróvár csapatkapitánya vettek részt. Mint ismert, a májusi négyes döntőt Tatabányán rendezik, ráadásul a sorsolás után kiderült, hogy a férfi labdarúgó Magyar Kupához hasonlóan női kézilabdában is a Győr lesz a Fradi ellenfele.

Az „álomdöntő tehát biztosan elmarad”, a négyes döntő másik mérkőzését pedig a Mosonmagyaróvár játssza a Debrecen ellen. Az elődöntők sorrendjét a csapatok és a televíziók későbbi időpontban, közösen döntik el. 

  • Női kézilabda Magyar Kupa

Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler
Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria

  • Kapcsolódó tartalom

 

