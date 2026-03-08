A két együttes csütörtökön Tatabányán találkozott, akkor 21-19-re az olimpiai bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes skandinávok nyertek. A magyar keretből ezúttal is kimaradt a kapus Bukovszky Anna, a védelem vezére, a hét közben még pályára lépett Papp Nikoletta pedig nem utazott el a csapattal, mivel hétfőn már jelentkeznie kell klubcsapatánál, a CS Minaur Baia Marénál, amellyel szerdán Román Kupa-mérkőzést játszik. Őt Szmolek Apollónia pótolta a nőnapi találkozón.

Ismét kikapott a magyar válogatott az Eurokupában

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A hazai pályán játszó dánok ezúttal jobban kezdtek, míg magyar oldalról szélekről sorra kimaradtak a lehetőségek, a vendéglátók egy 5-0-s sorozattal 5-1-re elléptek. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 6-4-re zárkózott, ám változatlanul sok hibával, pontatlanul kézilabdázott, így 9-4-nél már öt találat volt a dán előny. A visszarendeződések lassabbak voltak, mint csütörtökön, a befejezésekkel pedig ugyanúgy hadilábon állt a nemzeti csapat, Anna Kristensen ezúttal is remekelt a dán kapuban, a 24. percben így 12-5 volt már az állás. Átlövésekből és beállóból sem találta a hazai védelem ellenszerét a magyar együttes, volt már nyolc találat is a hátránya (13-5), a szünetre hétgólos lemaradással vonulhatott.

A fordulást követően nyolc perc telt el, amikor 21-11-nél már tíz találat volt a különbség, a magyar védelem csekély hatékonysággal tudta megállítani a hazai rohamokat, a kapuban Szemerey Zsófit váltó Janurik Kinga nem találkozott a labdával. A maroknyi magyar szurkolótábor azt kérte a válogatottól, hogy harcoljon, 24-17-re sikerült is közelíteni, itt azonban megtorpant a zárkózás és végül kilenc találattal kikapott a skandinávoktól a csapat.

Szemerey Zsófi tíz, a túloldalon Kristensen 14 lövést védett. A Győr beállója, Ida-Marie Dahl négyszer, klubtársa, a balátlövő Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként nyolcszor volt eredményes.

Női Eurokupa, csoportkör, 4. forduló, B csoport:

Dánia-Magyarország 31-22 (14-7)

Svendborg, v.: Picard, Vauchez (franciák)

magyar gólszerzők: Vámos 5, Simon 4, Klujber, Kuczora, Tóvizi, Falusi-Udvardi 2-2, Kovács, Petrus, Szmolek, Albek, Csíkos 1-1

lövések/gólok: 45/31, illetve 52/22

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 2/2

kiállítások: 6, illetve 6 perc A csoport állása: 1. Dánia 8 pont, 2. Magyarország 4 (115-102), 3. Csehország 4 (115-122), 4. Törökország 0

Ez volt a két együttes 56. mérkőzése, a mérleg magyar szempontból 26 győzelem, három döntetlen és immár 27 vereség.