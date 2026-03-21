Bartucz László nem kertelt: a Melsungen kapusa elárulta a nyers igazságot a mellőzéséről. A rutinos hálóőr hiába bizonyított a magyar válogatottban, Németországban úgy tűnik, méltatlan helyzetbe került, de a nyári távozása után dacból is megmutatná a világnak, mit tud.

Bartucz László a nyáron biztosan távozik a német Bundesligában szereplő MT Melsungen csapatától. Mindenképpen külföldön folytatná pályafutását a magyar válogatott kapusa.

Külföldön maradna a magyar válogatott kapusa

A januári Európa-bajnokság után a klub montenegrói játékosa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből és visszafoglalta helyét a Melsungen kapujában, ezért a tavaly nyáron igazolt Bartucz eggyel hátrébb került a rangsorban, és csak az Európa Ligában kap szerepet.

„Mint minden sportoló, én is azért dolgozom minden nap, hogy játsszak. Simicnek óriási tapasztalata van, és klublegendának számít. Tudtam, hogy valószínűleg ez lesz a helyzet, nem számít, hogy hogyan edz az ember, Németországban máshogy mennek a dolgok...” – nyilatkozta szombaton az MTI-nek.

Hozzátette, továbbra is mindennap két edzésen vesz részt, folyamatosan dolgozik a válogatott erőnléti edzőjével, és próbálja formában tartani magát.

A klub szerdán hozta nyilvánosságra a következő szezonra kialakított keretét, abban Sipos Adrián és Palasics Kristóf szerepel, Bartucz - akinek nyáron lejár a szerződése - viszont nem. Mint mondta, a családjával együtt szeretne külföldön maradni legalább az olimpiáig, hogy magas szinten tudja megméretni magát hétről hétre.

„Van bennem hiányérzet és dac, hogy amikor már kezdett volna jól menni a védés a Bundesligában, nem nagyon kaptam lehetőséget. Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok ezen a szinten teljesíteni” – szögezte le.

Bartucz - aki eddig 21 találkozón 69 védéssel segítette csapatát a bajnokságban - elárulta, hogy a fő célpontja továbbra is Németország, de más külföldi bajnokságok is szóba jöhetnek.

A 34 éves, 52-szeres válogatott kapust választották a magyar csapat legjobbjának szombaton, az Olaszország ellen 30-19-re megnyert felkészülési mérkőzésen, Tatabányán, mivel a második félidőben 15 lövésből hetet kivédett.

Mint kifejtette, alapvetően azért volt hasznos a találkozó, mert a saját játékukat játszhatták, a saját dolgaikkal foglalkozhattak, építhették magukat, frissíthettek a repertoárjukon, és még szorosabbra fűzhették a csapaton belüli játékkapcsolatokat.

„Igyekeztem, de azért nem kell messzemenő következtetéseket levonni ebből a mérkőzésből. Én a helyén tudom kezelni. Az a dolgom, hogy minél több labdát hárítsak, azt hiszem, hogy összességében sikerült is, és örülök neki” – utalt a 11 góllal megnyert edzőmeccsre.

Tatabánya, 2026. március 21. A magyar csapat tagjai a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkőzés után a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2026. március 21-én. A világbajnoki selejtezőre készülő magyar férfi kézilabda-válogatott 30-19-re legyőzte Olaszország csapatát. MTI/Bodnár Boglárka
Elárulta, nemcsak a tétmérkőzések előtt, hanem az ilyen találkozókat megelőzően is készülnek az ellenfél játékosaiból. A nehézséget ezúttal az jelentette, hogy „teljesen más játékosokra készültünk, mint akiket kaptunk”, mivel az olaszok kerete sérülések miatt hét helyen változott a januári kontinenstornához képest.

„Ilyenkor nem tudsz arra hagyatkozni, hogy mi van a repertoárodban, és hogy mit szeret lőni, hanem arra kell koncentrálni, hogy az alapvető dolgokból tudjunk védést produkálni” – magyarázta.

A magyar válogatott májusban világbajnoki selejtezős kézilabda mérkőzéseken lesz érdekelt. A Szerbia-Litvánia előselejtező győztese játszik Magyarországgal - a párharc győztese kvalifikál a 2027 januári tornára, amit Németország rendez. Palasicsék minden bizonnyal Szerbiával mérkőznek majd, hiszen az előselejtező első meccsét 42-25-re nyerték. A vb-selejtező első összecsapását 2026. május 13. vagy 14-én, a visszavágót 2026. május 16. vagy 17-én rendezik.

