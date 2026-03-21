Bartucz László a nyáron biztosan távozik a német Bundesligában szereplő MT Melsungen csapatától. Mindenképpen külföldön folytatná pályafutását a magyar válogatott kapusa.

Külföldön maradna a magyar válogatott kapusa

A januári Európa-bajnokság után a klub montenegrói játékosa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből és visszafoglalta helyét a Melsungen kapujában, ezért a tavaly nyáron igazolt Bartucz eggyel hátrébb került a rangsorban, és csak az Európa Ligában kap szerepet.

„Mint minden sportoló, én is azért dolgozom minden nap, hogy játsszak. Simicnek óriási tapasztalata van, és klublegendának számít. Tudtam, hogy valószínűleg ez lesz a helyzet, nem számít, hogy hogyan edz az ember, Németországban máshogy mennek a dolgok...” – nyilatkozta szombaton az MTI-nek.

Hozzátette, továbbra is mindennap két edzésen vesz részt, folyamatosan dolgozik a válogatott erőnléti edzőjével, és próbálja formában tartani magát.

A klub szerdán hozta nyilvánosságra a következő szezonra kialakított keretét, abban Sipos Adrián és Palasics Kristóf szerepel, Bartucz - akinek nyáron lejár a szerződése - viszont nem. Mint mondta, a családjával együtt szeretne külföldön maradni legalább az olimpiáig, hogy magas szinten tudja megméretni magát hétről hétre.

„Van bennem hiányérzet és dac, hogy amikor már kezdett volna jól menni a védés a Bundesligában, nem nagyon kaptam lehetőséget. Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok ezen a szinten teljesíteni” – szögezte le.

Bartucz - aki eddig 21 találkozón 69 védéssel segítette csapatát a bajnokságban - elárulta, hogy a fő célpontja továbbra is Németország, de más külföldi bajnokságok is szóba jöhetnek.

A 34 éves, 52-szeres válogatott kapust választották a magyar csapat legjobbjának szombaton, az Olaszország ellen 30-19-re megnyert felkészülési mérkőzésen, Tatabányán, mivel a második félidőben 15 lövésből hetet kivédett.