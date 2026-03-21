Gratulálok a dupla ünnepléshez, melyik ütött nagyobbat, a kerek születésnap vagy a világbajnoki jegy megszerzése Isztambulban? – kérdezte az Origo Sport a magyar válogatott edzőjét, Iványi Dalmát, aki a vb-kvalifikáció másnapján ünnepelte az 50. születésnapját.

Az, hogy a világbajnokságra kijutottunk, egy nagyon-nagyon nagy dolog. Sokkal inkább vártam, és titokban reménykedtem is benne, hogy sikerül egy ilyen szép ajándékkal megünnepelni a kerek évfordulót. Nagyon örülök, hogy végre sikerült, és igazából amolyan „hab a tortán” élményként élem meg, hogy ez pont az ötvenedik születésnapommal esett egy időbe.

A magyar válogatott edzője, Iványi Dalma szerint elképesztően sokat változott a női kosárlabda 1998 óta

Milyennek látta a lányokat a törökök elleni győzelem után? Volt bennük egy ilyen „el sem hisszük” állapot, amit ön is átélt játékosként?

Nagyon-nagyon keményen dolgoztunk ezért a sikerért, nemcsak most márciusban, hanem már az előző években is. Nagyon motiváltnak és koncentráltnak láttam a csapatot a felkészülés alatt és az egész torna során is. Úgy voltak vele a lányok, hogy itt egy óriási lehetőség, amit nem szeretnének megint elszalasztani; mindent megtettek érte a pályán és a pályán kívül is. Nagyon fontos volt, hogy sok tapasztalat volt már mögöttük, akár az elbukott olimpiai selejtező tapasztalata is pozitívan tudott hatni rájuk. Tudták, mi vár rájuk, miben kell fejlődniük, és nagyon örültem, hogy a torna végén nagy önbizalommal játszottunk.

Három győzelemmel és két vereséggel ráadásul második lett a csapat, ami a kiemelésnél jól jöhet majd.

Ez mindenféleképpen bravúr. Az, hogy az öt mérkőzésből hármat megnyertünk, olyan eredmény, amit szerintem mindenki aláírt volna a torna előtt.

Nagyon kemény sorozatra számítottam, tudtam, hogy mind az öt ellenfelünk olyan kvalitású, akikkel elég lenne hetente egy meccset játszani, nemhogy hét nap alatt ötöt. Az is nehézséget jelentett, hogy különböző kontinensekről származó, más-más stílusú csapatokkal találkoztunk.

Nagyon sokat készültünk például Japánra, a teljesen másfajta játéksztílusára, és tudtuk: ha az első meccset megnyerjük, az nagy lendületet adhat. Így is történt. Igazából azt kaptam, amit vártam: élet-halál harc volt, de a nehéz pillanatokban is meg tudtunk újulni és higgadtak maradtunk.