Gratulálok a dupla ünnepléshez, melyik ütött nagyobbat, a kerek születésnap vagy a világbajnoki jegy megszerzése Isztambulban? – kérdezte az Origo Sport a magyar válogatott edzőjét, Iványi Dalmát, aki a vb-kvalifikáció másnapján ünnepelte az 50. születésnapját.
Az, hogy a világbajnokságra kijutottunk, egy nagyon-nagyon nagy dolog. Sokkal inkább vártam, és titokban reménykedtem is benne, hogy sikerül egy ilyen szép ajándékkal megünnepelni a kerek évfordulót. Nagyon örülök, hogy végre sikerült, és igazából amolyan „hab a tortán” élményként élem meg, hogy ez pont az ötvenedik születésnapommal esett egy időbe.
Milyennek látta a lányokat a törökök elleni győzelem után? Volt bennük egy ilyen „el sem hisszük” állapot, amit ön is átélt játékosként?
Nagyon-nagyon keményen dolgoztunk ezért a sikerért, nemcsak most márciusban, hanem már az előző években is. Nagyon motiváltnak és koncentráltnak láttam a csapatot a felkészülés alatt és az egész torna során is. Úgy voltak vele a lányok, hogy itt egy óriási lehetőség, amit nem szeretnének megint elszalasztani; mindent megtettek érte a pályán és a pályán kívül is. Nagyon fontos volt, hogy sok tapasztalat volt már mögöttük, akár az elbukott olimpiai selejtező tapasztalata is pozitívan tudott hatni rájuk. Tudták, mi vár rájuk, miben kell fejlődniük, és nagyon örültem, hogy a torna végén nagy önbizalommal játszottunk.
Három győzelemmel és két vereséggel ráadásul második lett a csapat, ami a kiemelésnél jól jöhet majd.
Ez mindenféleképpen bravúr. Az, hogy az öt mérkőzésből hármat megnyertünk, olyan eredmény, amit szerintem mindenki aláírt volna a torna előtt.
Nagyon kemény sorozatra számítottam, tudtam, hogy mind az öt ellenfelünk olyan kvalitású, akikkel elég lenne hetente egy meccset játszani, nemhogy hét nap alatt ötöt. Az is nehézséget jelentett, hogy különböző kontinensekről származó, más-más stílusú csapatokkal találkoztunk.
Nagyon sokat készültünk például Japánra, a teljesen másfajta játéksztílusára, és tudtuk: ha az első meccset megnyerjük, az nagy lendületet adhat. Így is történt. Igazából azt kaptam, amit vártam: élet-halál harc volt, de a nehéz pillanatokban is meg tudtunk újulni és higgadtak maradtunk.
Az Argentína elleni meccsen volt az az utolsó büntető, amit nem sikerült bedobni, de utána a lányok a hosszabbításban nemhogy magukba zuhantak, hanem egyenesen kiütötték az ellenfelet. Ez a kihagyott büntető utáni feléledés mennyire volt fontos momentum?
Ez a profi sport szépsége: ha hibázol is, legtöbbször ott a lehetőség egyből kijavítani. Elhibáztuk azt a büntetőt, de rögtön ott volt a ráadás öt perc, hogy megnyerjük a mérkőzést. A lányok annyira hittek egymásban, a stábban és abban, hogy amit kitaláltunk, az működőképes, hogy ez a hit az első perctől az utolsóig kitartott. A nehéz mérkőzéseket, amikor nem megy 100 százalékosan a játék, mindig a rendszer és az alapok fogják megnyerni – az a munka, ami csak akkor működik, ha mindenki hisz benne.
A magyar válogatott túltette magát az elbukott olimpiai selejtezőn
Hogyan élték meg az utolsó napot, ahol egymás után jöttek az eredmények, és egyik sem úgy alakult, ami nekünk azonnali vb-kijutást eredményezett volna?
Végig azt próbáltuk tudatosítani a lányokban, hogy saját magunkkal kell foglalkoznunk. Természetesen feltérképeztük az aktuális ellenfelet, de a fókusz magunkon maradt. Tisztában voltunk vele, hogyan alakulnak a mérkőzések, de a lányok maximálisan megoldották a feladatot: magunkra fókuszáltunk. Megtettük azt, amire nekünk volt ráhatásunk, az egyetlen dolgunk az volt, hogy megverjük a törököket.
A csapat fele a soproni olimpiai selejtezőn is ott volt, amikor két éve 22 pontos vezetés után bukta el az olimpiáról döntő meccset a válogatott. Kellett-e külön foglalkozni a lelkükkel, hogy ne negatívumként, hanem akár erőként éljék meg azt a kudarcot?
A csapat mellett dolgozik sportpszichológus is, aki rengeteget segít ilyen helyzetekben. Persze beszéltünk róla, megemlítettük, de nem toltuk túl. Nem az volt a napi téma, hogy egyszer már elbuktunk, most megmutatjuk.
Az aktuális taktikára és a magabiztosság erősítésére fektettük a hangsúlyt. A jelenben éltünk, de természetesen minden tapasztalat – legyen az pozitív vagy negatív – ott van az emberben. Úgy gondolom, ez a tapasztalás most nem negatívan jött elő, hanem segített a lányoknak.
Ön szerint mi az oka annak, hogy huszonnyolc évig nem sikerült kijutni a világbajnokságra, és miért pont most jött el az áttörés?
Ennek rengeteg oka van, sokan találgatják is. Látni kell, mekkora siker ez: a világ legjobb 16 csapata között vagyunk ott. A kosárlabdát iszonyatosan sok országban játsszák, óriási a verseny, és ahhoz, hogy kijussunk, mindennek össze kell jönnie. Sokszor talán az volt a baj, hogy nem klappolt minden apró részlet. Közben viszont nagyon kemény munka folyt a női kosárlabdában, szép eredmények születtek utánpótlás- és felnőtt szinten is. Most azt érzem, ez a sok munka beérett.
Volt olyan érzése a torna alatt, hogy bárcsak ön is ott lehetne a pályán, mint játékoskorában?
Nem. Már nagyon régóta nem játszom, edzőként dolgozom. Az ilyen gondolatok fölösleges irányba vinnék az energiáimat. Az edzői munka teljesen más, mint amikor az ember a pályán van – sokszor nehezebbnek is élem meg –, de teljes mértékben ebben a szerepben próbálok segíteni a játékosoknak.
De megvan még a labdaszeretet?
Persze, hát másképp ezt nem is lehetne csinálni. Ha az ember nem szereti, ha csak munkának tekinti, akkor rossz helyen van. Én a mai napig játékként fogom fel, mi is dobálunk, játszunk néha. Pár éve még alacsonyabb osztályban pályára is léptem, ez mindig meg fog maradni.
A vb-kvalifikációt elért csapat:
Aho Nina, Lelik Réka, Toman Petra (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka, Josepovits Kinga, Török Ágnes, Varga Alíz (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray), Takács-Kiss Virág (Salamanca), Turner Yvonne (Nesibe)
És jól ment a játék?
Ugyanúgy, mint játékosként: voltak jobb és rosszabb napok. Ezt nem lehet elfelejteni, de az is hazudik, aki azt mondja, hogy még mindig ugyanolyan jó, mint régen. De nem ez a lényege, hanem a közös játék és az öröm.
Mi volt az a rész, amiben ön a legtöbbet tette hozzá a sikerhez? Hogyan részletezné a feladatait a stábban?
Ez egy csapatjáték az oldalvonalon kívül is. Egy 10-12 fős stáb dolgozik a csapat mögött – erőnléti edző, fizioterapeuta, pszichológus, orvos és a többiek –, az ő munkájuk sokszor láthatatlan, de ugyanolyan fontos. A kosárlabda szakmai részével négyen foglalkozunk Völgyi Péter vezetésével, és mindent csinálunk. Nincs olyan, hogy valaki csak a támadást vagy csak az ellenfelet nézi. Pont az a lényege, hogy jól kiegészítjük egymást, más-más személyiségtípusok vagyunk, máshogy tudunk adni a játékosoknak. Ez egy állandó alkalmazkodással járó, kihívásokkal teli munka.
Ha játszana egy virtuális meccset a ’98-as csapat a 2026-ossal, melyik miben lenne jobb?
Én nem játszom a virtuális térben, nem lehet összehasonlítani a kettőt. Teljesen más volt a kosárlabda huszonnyolc évvel ezelőtt, más típusú játékosokkal. Annak kell örülni, hogy akkor is kint voltunk a világbajnokságon, és most is ott vagyunk.
Az akkori tizedik helyet most elfogadnák Berlinben?
Őszintén mondom, még nem beszéltünk célkitűzésekről. Egyelőre örülünk a kijutásnak, mindenki visszatér a klubjába, a bajnokságba. Személy szerint én nagyon örülnék, ha a csoportból továbbjutnánk a középdöntőbe.
Juhász Dorka bekerült az All-Star-csapatba, a döntő meccsen 24 pontot dobott. Nélküle nem is sikerült volna?
Ez csapatjáték, a legfontosabb a kohézió, de kellenek az egyéni extra teljesítmények is. Dorkának óriási rutinja van az Euroligában, a WNBA-ben és az amerikai egyetemi évek miatt; vezére volt a csapatnak.
Nem csak Juhász Dorka játéka kellett a sikerhez: minden mérkőzésen előléptek mások is, Lelik Réka, Takács-Kiss Virág, Dubei Debóra, és még sorolhatnám, a legfiatalabb Josepovits Kingáig. Azért jutottunk ki, mert nem egy-két emberen volt a teher, hanem tizenkettőn, és a lányok ezt szépen elosztották.
Végezetül, mi volt a legnagyobb tanulság és a legszebb pillanat ebben a selejtezőben?
A tanulság az, hogy ha dolgozol, ha van önbizalmad, alázatosan felkészülsz és elég bátor vagy a pályán, akkor bárkit legyőzhetsz. A legszebb pillanat pedig az egész folyamat egyben. Természetesen a csúcs az, amikor ténylegesen megtörténik, és megkapod azt a bizonyos baseballsapkát vagy a beszállókártyát a végén. Amikor realizálódik a siker. De rengeteg apró pillanat vezetett el odáig, és mindegyik kulcsfontosságú volt.