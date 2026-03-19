Sztárigazolást jelentett be a német kézilabda Bundesliga előző szezonjának bronzérmese, az MT Melsungen. A csapatban jelenleg három magyar válogatott játékos szerepel, a jövő évi keretben viszont csak kettő lesz érdekelt.

Mégsem igazol Szegedre a magyar válogatott kapus?

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Mint arról korábban beszámoltunk, sajtóhírek szerint az OTP Bank-Pick Szeged szeretné megszerezni Palasics Kristófot, de a jelek szerint a Tisza-parti csapatnak erre még várnia kell. A Melsungen bejelentette, hogy szerződtette Daniel Dujshebaevet - ő a korábbi magyar szövetségi kapitány, Talant Dujshebaev kisebbik fia - a lengyel Kielcétől. A német csapat ezzel együtt közölte jövő évi keretét is.

A jelenlegi szezonban három magyar válogatott kézilabdázik Melsungenben: Bartucz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. A névsorban a 34 éves kapus, Bartucz nem szerepel, ő csupán egyéves szerződést írt alá a klubbal, amikor Nebojsa Simics súlyos sérülést szenvedett. A montenegrói azonban felépül, így Bartucz távozni kényszerül.

Palasics szerződése 2027 nyarán jár le Melsungenben, a jelek szerint, és amennyiben tényleg Szegedre igazol, ez csak a jövő nyáron lesz esedékes.